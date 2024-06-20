15 nombres para bebé que significan amor: opciones para niño y niña
Escoger el nombre de tu bebé es un viaje lleno de emoción y cariño. Te compartimos esta lista especial de nombres que significan 'amor', ese sentimiento tan puro y universal.
Existen dos tipos de padres, los que tienen planeado cómo se llamará su hijo desde antes de que nazca y los que se esperan hasta el último segundo para decidirse por un nombre. Y cómo no, hay tantas opciones que resulta difícil elegir uno.
Para este momento tan crucial en la vida de mamá y papá, para tomar la mejor decisión es muy importante conocer el significado detrás de los nombres. Te dejamos estos 15 que tienen uno muy poderoso: amor.
#1 Aimi
Es un nombre de origen japonés, ideal para niñas. Su significado completo es 'amor bello', lo que le da un sentido poético y emotivo.
#2 Ágape
En la cultura griega esta palabra se usa para describir el amor altruista, desinteresado y reflexivo, aquel que se enfoca en el bienestar del ser amado. Este nombre queda muy bien para una niña.
#3 Amadis
De origen latino, significa 'el gran amor, amadísima (o)'. Puede ser un nombre perfecto para ambos géneros.
#4 Amorette
Además de sonar muy romántico, este nombre es originario de Francia y quiere decir 'amor pequeño'. Es ideal para las nenas.
#5 Amadeo
De origen italiano, este hermoso nombre para los niños significado 'amante de Dios'.
#6 Aziz
De origen árabe y para niños, tiene un fuerte significado en la cultura musulmana: 'querido, amado o valioso'.
#7 Carysse
Derivado del galés, este nombre significa 'amor'. Aunque es poco común, le sienta muy bien a las niñas.
#8 Connor
De origen irlandés, quiere decir 'amante de los animales'. Es ideal para los niños sociables y simpáticos.
#9 David
Se desprende del hebreo y quiere decir 'amado'. Además, proviene de una hermosa historia bíblica: David fue el segundo rey de Israel, conocido por ser un líder valiente y con dones artísticos.
#10 Darnele
Proveniente de la lengua inglesa, es considerado un nombre actual, contemporáneo y muy fresco. Le va muy bien a las pequeñas, pues significa 'querida o amada'.
#11 Ema
Desde su origen polinesio, este nombre corto es ideal para la princiesa la casa, pues significa 'amada'.
#12 Eros
Inspirado en el Dios griego del amor, este nombre es perfecto para tu adorado niño que viene en camino.
#
13 Freya
Este nombre corresponde a la Diosa nórdica del amor. Su sonido tiene mucha fuerza y presencia.
#14 Ixchel
Este original nombre es maya y corresponde a la Diosa del amor de esta cultura.
#15 Nao
Es unisex, corto y bello. Su origen es japonés y significa 'amor'.
¿Qué te parecen estos hermosos nombres para bebé que significan amor? ¿Cuál te gustó más?