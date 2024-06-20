15 nombres para bebé que significan amor: opciones para niño y niña

Video ¿Hasta qué edad se recomienda la lactancia en los bebés? La respuesta de especialistas

Existen dos tipos de padres, los que tienen planeado cómo se llamará su hijo desde antes de que nazca y los que se esperan hasta el último segundo para decidirse por un nombre. Y cómo no, hay tantas opciones que resulta difícil elegir uno.

Para este momento tan crucial en la vida de mamá y papá, para tomar la mejor decisión es muy importante conocer el significado detrás de los nombres. Te dejamos estos 15 que tienen uno muy poderoso: amor.

PUBLICIDAD

#1 Aimi

Es un nombre de origen japonés, ideal para niñas. Su significado completo es 'amor bello', lo que le da un sentido poético y emotivo.

Imagen Shutterstock

#2 Ágape

En la cultura griega esta palabra se usa para describir el amor altruista, desinteresado y reflexivo, aquel que se enfoca en el bienestar del ser amado. Este nombre queda muy bien para una niña.

Imagen Shutterstock

#3 Amadis

De origen latino, significa 'el gran amor, amadísima (o)'. Puede ser un nombre perfecto para ambos géneros.

Imagen Shutterstock

#4 Amorette

Además de sonar muy romántico, este nombre es originario de Francia y quiere decir 'amor pequeño'. Es ideal para las nenas.

#5 Amadeo

De origen italiano, este hermoso nombre para los niños significado 'amante de Dios'.

Imagen Shutterstock

#6 Aziz

De origen árabe y para niños, tiene un fuerte significado en la cultura musulmana: 'querido, amado o valioso'.

Imagen Shutterstock

#7 Carysse

Derivado del galés, este nombre significa 'amor'. Aunque es poco común, le sienta muy bien a las niñas.

#8 Connor

De origen irlandés, quiere decir 'amante de los animales'. Es ideal para los niños sociables y simpáticos.

#9 David

Se desprende del hebreo y quiere decir 'amado'. Además, proviene de una hermosa historia bíblica: David fue el segundo rey de Israel, conocido por ser un líder valiente y con dones artísticos.

#10 Darnele

Proveniente de la lengua inglesa, es considerado un nombre actual, contemporáneo y muy fresco. Le va muy bien a las pequeñas, pues significa 'querida o amada'.

#11 Ema

Desde su origen polinesio, este nombre corto es ideal para la princiesa la casa, pues significa 'amada'.

Imagen Shutterstock

#12 Eros

Inspirado en el Dios griego del amor, este nombre es perfecto para tu adorado niño que viene en camino.

#

13 Freya

Este nombre corresponde a la Diosa nórdica del amor. Su sonido tiene mucha fuerza y presencia.

#14 Ixchel

Este original nombre es maya y corresponde a la Diosa del amor de esta cultura.

#15 Nao

Es unisex, corto y bello. Su origen es japonés y significa 'amor'.