Nombres de hada para tu bebé que son tan lindos como ella

Hay pocas cosas tan emocionantes como esperar la llegada de un bebé. Elegir el nombre es sumamente divertido, aunque no es tarea fácil. Aquí te dejamos algunas ideas para niña. Son nombres de hada que aportarán magia a su vida.

#1 Stella

Este es el nombre que lleva el hada del sol reluciente, princesa y guardiana de su planeta natal, Solaria. Su nombre se origina del latín y significa 'estrella'.

#2 Brigitte

Brigitte es el nombre con el que se le conoce a las hadas de los manantiales y ríos de Irlanda. Ellas eran conocidas por ganarse con facilidad la confianza de otras personas.

#3 Áine

En Irlanda, Áine es la reina de todas las hadas. El nombre viene del proto-celta “Aidna” que quiere decir 'resplandor'.

#4 Náyade

Así es como eran nombradas las hadas de agua dulce en la mitología griega. Se dice que Náyade es muy bella y lleva flores por todo su cabello.

#5 Melissa

El significado de Melissa es 'abeja' y se dice que es un hada que logra encantar con su belleza. Su nombre nació con la mitología griega, por medio de una ninfa que cuidó y amamantó a Zeus cuando era pequeño.

#6 Carlin

Carlin es el hada del otoño en Escocia. Esta criatura mágica es uno de los seres más hermosos.

#7 Calipso

El nombre de Calipso viene de la mitología griega. Corresponde a una seductora ninfa marina que logró conquistar a Odiseo.

#8 Titania

Este es el nombre del hada que aparece en la obra de William Shakespeare, Sueño de una noche de verano.

#9 Flora

Flora es el nombre del hada de la naturaleza. Es además guardiana de su planeta, Lynphea. Su nombre deriva del latín flos, que significa 'flor.'

#10 Anjana

Reciben este nombre las hadas dulces y bondadosas que habitan en los diversos bosques de España.

#11 Lorelei

Es el nombre de una sensual hada que habita en el río Rhin. Lorelei significa «atractiva» y hace referencia a su voz, la cual atraía a los marineros.

#12 Meiga

Ellas son las hadas protectoras de los animales del bosque. Poseen el poder de sanar a quien se encuentre mal del corazón.

#13 Daisy

Daisy representa la belleza, la fidelidad y la pureza. Este nombre quiere decir 'margarita' en inglés.

#14 Aïcha

Aïcha proviene de la región africana. Es un hada que posee un gran poder y una notable sabiduría.

#15 Mab

En el folclore inglés, Mab es la reina de las hadas. En Romeo y Julieta se puede encontrar una descripción de ella: "Ya veo que te ha visitado la reina Mab, la partera de las hadas. Su cuerpo es tan menudo cual piedra de ágata en el anillo de un regidor. Sobre la nariz de los durmientes seres diminutos tiran de su carro..."

#16 Edrielle

Con este nombre se les conoce a las hadas de la imaginación y la creatividad. Este nombre inspira confianza y una sensación de comodidad.

#17 Anna

Anna es una hada-reina perteneciente a la cultura de los gitanos húngaros. Su descripción indica que es una mujer bella que promete mucha prosperidad y éxito profesional. Es un nombre de origen hebreo y significa 'llena de gracia'.

#18 Ondina

Ondina es una preciosa hada quien se encarga de cuidar los ríos y los lagos, esto de acuerdo con la mitología germánica.

#19 Melia

Esta hada también proviene de la mitología griega. Es el nombre de una ninfa oceánide que fue pareja de Apolo, con el que tuvo dos hijos llamados Ismeni y Téner.

#20 Morgana

Ella era la media hermana del rey Arturo. Además de tener poderes de curación del cuerpo y el alma, era muy hermosa.

#21 Áurea

Áurea es el hada que habita en las flores, también es conocida cómo 'botón de oro'. Se cuenta que es una niña de cabello rubio y aspecto romántico, la cual ayuda a los enfermos y a aumentar el amor propio. Su nombre significa 'oro'.

#22 Ari

Es un hada que pertenece a la cultura francesa. Ari se encarga de cuidar a los niños pequeños, su función es ser una especie de ángel de la guarda.

#23 Oriande

Es una de las hadas que existieron en el medievo. Aparece en la obra medieval del ciclo carolingio Los cuatro hijos Aymon.

#24 Bianca

Bianca es catalogada como el hada protectora de los bebés. Es un nombre muy popular que proviene del latín y significa 'blanca, alba'.

#25 Viviana

Viviana es el nombre que recibe la Dama del Lago, la cual proviene de las leyendas artúricas. Es un hada que en la mayoría de las leyendas se relaciona con Merlín y con la espada mágica. Quiere decir 'la pequeña'.

#26 Irene

Irene es el nombre del hada de las rosas silvestres y los arbustos espinosos, ambos son apreciados por sus propiedades medicinales. Pertenece a las hadas de las flores de otoño. De origen griego, su nombre significa 'paz'.

#27 Margot

Es así como se llaman a las hadas en muchas regiones del norte de Francia. Estos seres son capaces de transformarse a ellas mismas y a los demás en lo que deseen. Son muy poderosas y tienen la costumbre de bailar a la luz de la luna.

#28 Iris

Esta es un hada que aparece en diferentes culturas europeas. Su capacidad de volar hace que se le considere como una mensajera del cielo. Su nombre es de origen griego y significa 'arco iris'.

#29 Naida

Naida es el nombre que recibe una ninfa acuática. Es un nombre original y sencillo para una pequeña.

#30 Maya

Maya es conocida como el hada del trébol amarillo. Es parte de un grupo de hadas de flores silvestres. Entre los significados de este nombre se encuentra 'ilusión' y en hebreo quiere decir 'agua'.

#31 Muirgen

Muirgen es el nombre de una sirena del folclore de Irlanda. Era una joven humana que se transformó en sirena. Quiere decir 'nacida del mar'.

#32 Laura

Laura es el nombre de un hada cuyo origen es latino. Es muy coqueta y sonriente. Su nombre significa 'laurel', que en la antigüedad simbolizaba la victoria y la inmortalidad.

#33 Fay

Este nombre significa tal cual 'hada'. Deriva de la antigua palabra inglesa faie.

#34 Meg

Meg es un hada que se distingue por transmitir vitalidad y sabiduría. Tiene un carácter entusiasta y festivo.

#35 Doris

De acuerdo con la mitología griega, Doris es un hada que habitaba en los océanos. Quiere decir 'regalo del océano'. Es el hada de las nereidas, las ninfas del Mar Mediterráneo.

#36 Aziza

Aziza es el nombre que lleva el hada que representa al fuego. Es un nombre muy poco común, pero muy lindo.

#37 Befana

Proviene del latín befana epifania, que significa 'epifanía'. En Italia es un hada que lleva regalos a los niños, en los primeros días de enero.

#38 Alvina

Esta hada proviene de la cultura alemana. Es amiga de los elfos y el nombre significa 'noble amiga'.

#39 Cyrena

Ella era una ninfa acuática en la mitología griega. Luchó contra un león que intentaba atacar a Apolo. Agradecido, el dios llamó Cirenaica a una región de lo que hoy es Libia y le construyó una ciudad a la que puso por nombre Cirene.

#40 Fantine

Es el hada de la serenidad. En el idioma inglés su significado es 'niña'.

#41 Branwen

Este es un nombre galés para niñas. Su significado es 'blanco y puro'. En la mitología celta es el nombre del hada de la primavera.

#42 Gwyllion

Es un hada que habita en las montañas galesas. Su significado es 'crepúsculo'.

#43 Seelie

Este es el nombre que se le da a las hadas bondadosas en Escocia.

#44 Rosetta

Es el nombre que lleva el hada de los jardines. Es encantadora y dulce. También puede encontrarse como Roselia.

#45 Layla

Es el hada de las olas y las nubes. En árabe su significado es 'la bella con los ojos del color de la noche'.

#46 Ariel

Es el nombre de una sílfide que aparece en la obra de Shakespeare, La tempestad. Las sílfides se consideran espíritus del aire.

#47 Zarina

Zarina es un nombre de origen eslavo. Es la guardiana del polvo de las hadas.

#48 Diana

Diana es la diosa de los arbolados, la luna y los animales salvajes.

#49 Melisande

Melisande es la protagonista de un cuento de hadas que dio lugar al conocido drama lírico de Debussy y Maeterlinck Pelléas et Mélisande.

#50 Eolande