Lifestyle
Nombres de bebés

19 nombres para niña de origen hawaiano que suenan bien con apellidos en español

Si quieres un nombre original para tu hija, pero que combine bien con apellidos en español, estas opciones de origen hawaiano seguro te encantarán.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Daniela Flores's profile picture
Por:Daniela Flores
Video ¿El chupón es bueno o malo para tu bebé?

Conocer otras culturas es enriquecedor y satisfactorio. Incluso, nos puede ayudar a encontrar nombres originales y hermosos.

Estas 19 ideas de origen hawaiano son perfectas para bautizar a una niña y se complementan muy bien con apellidos en español. Elige tu favorito.

PUBLICIDAD

#1 Leilani

Un nombre dulce con un significado muy especial: 'niña celestial'. Su pronunciación es clara y sencilla, lo que lo hace idóneo para combinarse con prácticamente cualquier apellido.

#2 Alana

Una opción que transmite alegría de inmediato. El significado de Alana es 'ofrenda preciosa'.

Imagen iStock

#3 Milana

Los nombres hawaianos suelen ser muy poéticos, ya que tienen referencias a elementos propios de la isla. Milana quiere decir 'la que es amada' o 'la que trae la unión'.

#4 Waiola

Waiola es una idea más exótica y muy original. Su significado es hermoso, éste es 'flor violeta' y hace alusión al hibiscus, una flor típica de la isla.

Imagen Shutterstock

#5 Zahar

La 'h' intermedia se pronuncia como g o j. Zahar quiere decir 'brillo' o 'chispa'.

#6 Kiannah

Uno de los nombres hawaianos más majestuosos. Inspira respeto, ya que significa 'diosa de la Luna'. Tiene diversas variantes como Kianna o Kyana.

Si te gustan los nombres para niña relacionados con la Luna, acá encontrarás más opciones.

Imagen Pixabay

Más sobre Nombres de bebés

Los 50 nombres hawaianos con los significados más hermosos para tu bebé (hay para niño y niña)
4 mins

Los 50 nombres hawaianos con los significados más hermosos para tu bebé (hay para niño y niña)

Estilo de Vida
Nombres para niña inspirados en el universo: elegantes y con un poderoso significado
2 mins

Nombres para niña inspirados en el universo: elegantes y con un poderoso significado

Estilo de Vida
Nombres cortos para bebé que amarás por su sonido y su significado (para niño y niña)
5 mins

Nombres cortos para bebé que amarás por su sonido y su significado (para niño y niña)

Estilo de Vida
21 nombres de diosas griegas y romanas para tu hermosa hija
2 mins

21 nombres de diosas griegas y romanas para tu hermosa hija

Estilo de Vida
Nombres de hada para tu bebé que son tan lindos como ella
7 mins

Nombres de hada para tu bebé que son tan lindos como ella

Estilo de Vida
Los nombres para bebé con 3 letras están de moda: 20 hermosas opciones con sus significados
1 mins

Los nombres para bebé con 3 letras están de moda: 20 hermosas opciones con sus significados

Estilo de Vida
15 nombres para bebé que significan amor: opciones para niño y niña
2 mins

15 nombres para bebé que significan amor: opciones para niño y niña

Estilo de Vida
30 nombres para bebé que combinan muy bien con 'María': son poderosos y bellos
4 mins

30 nombres para bebé que combinan muy bien con 'María': son poderosos y bellos

Estilo de Vida
6 hermosos nombres de bebé que se leen igual al derecho y al revés
0:20

6 hermosos nombres de bebé que se leen igual al derecho y al revés

Estilo de Vida
Te encantarán estos 50 nombres para bebé que significan 'vida' (hay para niño y niña)
5 mins

Te encantarán estos 50 nombres para bebé que significan 'vida' (hay para niño y niña)

Estilo de Vida

#7 Miley

Es una alternativa muy popular gracias a la actriz y cantante, Miley Cyrus. En Hawái quiere decir 'vino'.

#8 Maylea

Muchos de los nombres en este idioma surgen de elementos de la naturaleza, como Maylea que quiere decir 'flor salvaje'.

Imagen Shutterstock

#9 Lani

Para los papás que prefieren los nombres cortos, Lani es perfecto. Significa 'cielo' o 'paraíso'.

#10 Vaitiare

Vaitiare es alusivo al mar y la naturaleza, ya que quiere decir 'flor de mar', un nombre hermoso y muy femenino.

Imagen Thinkstock

#11 Lilo

Conocimos este bello nombre en la película de Disney, 'Lilo & Stitch' , pero pocos saben su significado, el cual es 'generosa'.

#12 Malu

Malu describe a niñas tranquilas, compasivas y que son bondadosas desde pequeñas. Significa 'pacífica' o 'la que trae paz'.

Imagen thinkstock

#13 Lea

Este nombre breve tiene una melodía preciosa. En la mitología hawaiana, Lea era la diosa de los fabricantes de canoas.

#14 Kailani

Kailani ha tomado relevancia gracias a que es el nombre de la nieta de Eugenio Derbez (hija de Aislinn). Su significado es muy bonito, éste es 'mar y cielo'.

Imagen thinkstock

#15 Noelani

Es un nombre más complejo pero que al igual combina adecuadamente con apellidos en español. Quiere decir 'preciosa chica del cielo', aunque también puede encontrarse como 'rocío celestial'.

#16 Malia

Su pronunciación es sencilla, Malia tiene un significado que inspira tranquilidad: 'aguas pacíficas y en calma'.

#17 Nohi

Es poco conocido, lo que lo hace único e incomparable. Nohi tiene un significado mágico: 'el brillo de los colores del arcoiris'.

#18 Moana

Este nombre también ganó popularidad gracias a la película homónima de Disney. Moana significa 'océano'. Son mujeres determinadas y con una gran fortaleza.

#19 Meli

Meli describe a niñas que irradian ternura y cautivan a todos con su sonrisa. Quiere decir «miel dulce» o «dulce como la miel».

Relacionados:
Nombres de bebésBebésMaternidadPapás y MamásConsejos Papás y MamásPapás y MamásEstilo de Vida

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
El Dentista
Gratis
Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD