19 nombres para niña de origen hawaiano que suenan bien con apellidos en español
Si quieres un nombre original para tu hija, pero que combine bien con apellidos en español, estas opciones de origen hawaiano seguro te encantarán.
Conocer otras culturas es enriquecedor y satisfactorio. Incluso, nos puede ayudar a encontrar nombres originales y hermosos.
Estas 19 ideas de origen hawaiano son perfectas para bautizar a una niña y se complementan muy bien con apellidos en español. Elige tu favorito.
#1 Leilani
Un nombre dulce con un significado muy especial: 'niña celestial'. Su pronunciación es clara y sencilla, lo que lo hace idóneo para combinarse con prácticamente cualquier apellido.
#2 Alana
Una opción que transmite alegría de inmediato. El significado de Alana es 'ofrenda preciosa'.
#3 Milana
Los nombres hawaianos suelen ser muy poéticos, ya que tienen referencias a elementos propios de la isla. Milana quiere decir 'la que es amada' o 'la que trae la unión'.
#4 Waiola
Waiola es una idea más exótica y muy original. Su significado es hermoso, éste es 'flor violeta' y hace alusión al hibiscus, una flor típica de la isla.
#5 Zahar
La 'h' intermedia se pronuncia como g o j. Zahar quiere decir 'brillo' o 'chispa'.
#6 Kiannah
Uno de los nombres hawaianos más majestuosos. Inspira respeto, ya que significa 'diosa de la Luna'. Tiene diversas variantes como Kianna o Kyana.
Si te gustan los nombres para niña relacionados con la Luna, acá encontrarás más opciones.
#7 Miley
Es una alternativa muy popular gracias a la actriz y cantante, Miley Cyrus. En Hawái quiere decir 'vino'.
#8 Maylea
Muchos de los nombres en este idioma surgen de elementos de la naturaleza, como Maylea que quiere decir 'flor salvaje'.
#9 Lani
Para los papás que prefieren los nombres cortos, Lani es perfecto. Significa 'cielo' o 'paraíso'.
#10 Vaitiare
Vaitiare es alusivo al mar y la naturaleza, ya que quiere decir 'flor de mar', un nombre hermoso y muy femenino.
#11 Lilo
Conocimos este bello nombre en la película de Disney, 'Lilo & Stitch' , pero pocos saben su significado, el cual es 'generosa'.
#12 Malu
Malu describe a niñas tranquilas, compasivas y que son bondadosas desde pequeñas. Significa 'pacífica' o 'la que trae paz'.
#13 Lea
Este nombre breve tiene una melodía preciosa. En la mitología hawaiana, Lea era la diosa de los fabricantes de canoas.
#14 Kailani
Kailani ha tomado relevancia gracias a que es el nombre de la nieta de Eugenio Derbez (hija de Aislinn). Su significado es muy bonito, éste es 'mar y cielo'.
#15 Noelani
Es un nombre más complejo pero que al igual combina adecuadamente con apellidos en español. Quiere decir 'preciosa chica del cielo', aunque también puede encontrarse como 'rocío celestial'.
#16 Malia
Su pronunciación es sencilla, Malia tiene un significado que inspira tranquilidad: 'aguas pacíficas y en calma'.
#17 Nohi
Es poco conocido, lo que lo hace único e incomparable. Nohi tiene un significado mágico: 'el brillo de los colores del arcoiris'.
#18 Moana
Este nombre también ganó popularidad gracias a la película homónima de Disney. Moana significa 'océano'. Son mujeres determinadas y con una gran fortaleza.
#19 Meli
Meli describe a niñas que irradian ternura y cautivan a todos con su sonrisa. Quiere decir «miel dulce» o «dulce como la miel».