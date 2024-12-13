19 nombres para niña de origen hawaiano que suenan bien con apellidos en español

Video ¿El chupón es bueno o malo para tu bebé?

Conocer otras culturas es enriquecedor y satisfactorio. Incluso, nos puede ayudar a encontrar nombres originales y hermosos.

Estas 19 ideas de origen hawaiano son perfectas para bautizar a una niña y se complementan muy bien con apellidos en español. Elige tu favorito.

#1 Leilani

Un nombre dulce con un significado muy especial: 'niña celestial'. Su pronunciación es clara y sencilla, lo que lo hace idóneo para combinarse con prácticamente cualquier apellido.

#2 Alana

Una opción que transmite alegría de inmediato. El significado de Alana es 'ofrenda preciosa'.

#3 Milana

Los nombres hawaianos suelen ser muy poéticos, ya que tienen referencias a elementos propios de la isla. Milana quiere decir 'la que es amada' o 'la que trae la unión'.

#4 Waiola

Waiola es una idea más exótica y muy original. Su significado es hermoso, éste es 'flor violeta' y hace alusión al hibiscus, una flor típica de la isla.

#5 Zahar

La 'h' intermedia se pronuncia como g o j. Zahar quiere decir 'brillo' o 'chispa'.

#6 Kiannah

Uno de los nombres hawaianos más majestuosos. Inspira respeto, ya que significa 'diosa de la Luna'. Tiene diversas variantes como Kianna o Kyana.

#7 Miley

Es una alternativa muy popular gracias a la actriz y cantante, Miley Cyrus. En Hawái quiere decir 'vino'.

#8 Maylea

Muchos de los nombres en este idioma surgen de elementos de la naturaleza, como Maylea que quiere decir 'flor salvaje'.

#9 Lani

Para los papás que prefieren los nombres cortos, Lani es perfecto. Significa 'cielo' o 'paraíso'.

#10 Vaitiare

Vaitiare es alusivo al mar y la naturaleza, ya que quiere decir 'flor de mar', un nombre hermoso y muy femenino.

#11 Lilo

Conocimos este bello nombre en la película de Disney, 'Lilo & Stitch' , pero pocos saben su significado, el cual es 'generosa'.

#12 Malu

Malu describe a niñas tranquilas, compasivas y que son bondadosas desde pequeñas. Significa 'pacífica' o 'la que trae paz'.

#13 Lea

Este nombre breve tiene una melodía preciosa. En la mitología hawaiana, Lea era la diosa de los fabricantes de canoas.

#14 Kailani

Kailani ha tomado relevancia gracias a que es el nombre de la nieta de Eugenio Derbez (hija de Aislinn). Su significado es muy bonito, éste es 'mar y cielo'.

#15 Noelani

Es un nombre más complejo pero que al igual combina adecuadamente con apellidos en español. Quiere decir 'preciosa chica del cielo', aunque también puede encontrarse como 'rocío celestial'.

#16 Malia

Su pronunciación es sencilla, Malia tiene un significado que inspira tranquilidad: 'aguas pacíficas y en calma'.

#17 Nohi

Es poco conocido, lo que lo hace único e incomparable. Nohi tiene un significado mágico: 'el brillo de los colores del arcoiris'.

#18 Moana

Este nombre también ganó popularidad gracias a la película homónima de Disney. Moana significa 'océano'. Son mujeres determinadas y con una gran fortaleza.

#19 Meli