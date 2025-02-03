Lifestyle
Nombres para niña inspirados en el universo: elegantes y con un poderoso significado

Si luego de tu última consulta el doctor ha confirmado que una niña está por convertirse en la luz de tus días, probablemente estás buscando algunos nombres para nena únicos y originales.

Los nombres para niña inspirados en el universo son mágicos y poderosos. Cuando las palabras no te alcanzan para describir lo que sientes, puedes inspirarte la inmensidad del cosmos. Revisa las siguientes opciones y elige un nombre que ilumine la vida de tu bebé.

#1 Alhena

Si quieres que tu pequeña brille con una luz incomparable, este nombre es el indicado. Representa la tercera estrella más brillante de la constelación de Géminis, su origen es árabe y significa "la marca del camello".

#2 Alya

Tiene su origen en la lengua árabe y significa "desde el cielo". Ideal para recordar siempre que tu pequeña es un hermoso regalo enviado por los dioses.

#3 Aura

Es una alternativa hermosa que proviene del latín y representa la brisa que conecta el cielo, el mar y la tierra. Las niñas llamadas Aura suelen proyectar seguridad y paz.

#4 Celeste

Celeste encuentra su origen en el latín y tiene relación con lo divino. Si quieres que tu hija proyecte fortaleza y poder, no dudes en optar por esta original e inolvidable propuesta.

#5 Dione

Para la mitología griega fue la hija de Urano y Gea, pero también es el nombre asignado para un satélite de Saturno. La pequeña Dione tendrá una conexión divina con el universo.

#6 Electra

Su significado te hará entender la grandeza de Electra que quiere decir "dorada como el Sol". Permite que tu bebé demuestre que nació con una energía especial.

#7 Luna

Un nombre con un poder único y lleno de misticismo, si crees que tu nena llegó a este mundo para iluminar tu camino, no lo pienses más y llámala Luna.

#8 Maia

Destinada a ser una líder, Maia representa a una estrella de la constelación de Tauro que sobresale por su gran tamaño, irradia más energía que el Sol.

#9 Nova

En latín significa "nueva" y se vincula con la aparición de nuevas estrellas en el firmamento. Un nombre fácil de recordar y verdaderamente bello.

#10 Selene

Si amas todo lo relacionado con la luna este es el nombre que estabas buscando para tu hija. Así llamaban a la diosa de la luna en la mitología griega y significa "luz de Luna".

#11 Vega

Proviene del latín y se interpreta como "la que es fértil". Una mujer que ama a su familia y siempre los considera antes de tomar cualquier decisión.

#12 Zaniah

De origen árabe representa a una la constelación de Virgo, si tu pequeña nace bajo este signo, es una clara señal para que elijas este nombre.

Saber cómo llamarás a ese pequeño ser deja de ser complicado cuando te dejas llevar por la magia del universo. Una nena tan especial necesita un nombre fuera de este planeta, inspírate con estas doce opciones.

¿Cuál de estos nombres te gustó más para tu pequeña ? ¿Conoces otro que esté inspirado en el universo? Cuéntanos en los comentarios si ya sabes cómo llamarás a tu nena.


