Nombres cortos para bebé que amarás por su sonido y su significado (para niño y niña)

Escoger el nombre de tu bebé es un gran momento para demostrar tu cariño incondicional y reconocer su hermosa existencia. Es un acto de amor que lo acompañará por la eternidad.

Por eso, es esencial que elijas una opción que cuente un sonido melodioso, combine con sus apellidos y tenga un significado emocionante.

Te presentamos 24 hermosos nombres para niña y niño que tienen menos de cinco letras y te cautivarán de inmediato. ¡Son encantadores!

Nombres cortos para niña

#1 Zuri

Cuenta con tres posibles significados. En el idioma euskera hace referencia a la pureza del color blanco, en francés significa «encantadora» y en la tradición india, «princesa».

Quienes lo portan son alegres, optimistas y aman pasar tiempo de calidad con su familia. ¡Qué bonito!

#2 Sara

Si estás buscando una opción que tenga un significado poderoso, este nombre te encantará. Sara quiere decir «la mujer que domina» o «la que lleva el control». Se relaciona con una personalidad fuerte, honesta y trabajadora.

#3 Mar

Proviene del latín y nace de la palabra 'mare', misma que hace referencia a la energía e impulso del océano.

Se asocia a un temperamento valiente y con un gran corazón. Es el 'match' perfecto para las mamitas que desean una alternativa encantadora y elegante.

#4 Mila

Es la versión abreviada de Ludmila y Miloslava. Se origina en el idioma eslavo y se traduce como «aquella que mantiene el fuego».

También puede ser el diminutivo de Camila, una opción sumamente popular en Latinoamérica y Estados Unidos.

Imagen Shutterstock

#5 Juno

De acuerdo con la mitología romana, Juno es la hermana de Júpiter y madre del dios de la guerra. Quienes lo portan tienen una naturaleza protectora y emotiva. Su emocionante significado es «juventud», «fuerza vital» y «fortaleza». ¡Qué inspirador!

#6 Nina

Surge del idioma quechua o quichua, una lengua tradicional hablada en la zona occidental de América del Sur y los Andes peruanos. Es la versión corta de Antonina, Cristina o Catalina.

Así fue nombrada una de las mujeres más talentosas y reconocidas del jazz, Nina Simone.

#7 Ixia

Ixia es una alternativa adorable y llena de modernidad. Proviene del hawaiano y se inspira en una especie de margarita que tiene un llamativo y peculiar color azul.

Entre sus variantes se encuentran Ixy e Ivi. Ideal si buscas una opción que te conecte con la naturaleza y el universo.

#8 Mía

De origen hebreo, Mía se traduce como «la que es llamada por Dios» o «la elegida». Representa el poder espiritual, la fe y el amor por la religión.

Las nenas que llevan este precioso nombre son líderes innatas y tienen un gran corazón. ¡Nos encanta!

#9 Lea

Lea es una alternativa poderosa y original que proviene del latín. Significa «aquella que es fiera como un león» y «la mujer más fuerte».

Es perfecto para las niñas que están destinadas a ser unas guerreras y luchar por sus sueños.

#10 Naya

Naya significa «aquella que admira a Dios» y «capitán». Su carácter es amistoso, sociable y leal.

Sus variantes son: Naavarasi, Nabah, Naamagal y Naavya. Es común en Estados Unidos y Francia. ¿Te animas?

#11 Iris

Proviene del griego y se asocia con el nombre masculino Eiro. Representa a la diosa del Arcoiris, figura encargada de transmitir los mensajes de los dioses del Olimpo a la humanidad.

Su traducción es «la de los colores hermosos». Es corto y fuera de lo común.

#12 Anam

Resulta una opción original y con un sonido melodioso. Nace del huasteco, una lengua hablada en el sureste de México, y quiere decir «tierra».

Son personas profundas, complejas y cálidas.

Nombres cortos para niño

#1 Kai

Se origina en el idioma hawaiano y quiere decir «mar» u «océano». Su peculiaridad reside en que es un nombre mixto que puede ser llevado por ambos sexos.

Usualmente, los hombres que lo portan son tranquilos y sensatos.

#2 Bran

Bran tiene dos significados; en la cultura galesa se traduce como «colina cubierta de arbustos», mientras que en la tradición celta hace referencia al dios del inframundo, mismo que es representado por un cuervo.

#3 Ian

¿Buscas un nombre moderno y varonil? Debes escoger esta opción. Ian es muy utilizado en el idioma hebreo y significa «fiel seguidor de Dios» y «misericordia».

Suelen ser personas espirituales, inteligentes y que poseen un gran interés por la filosofía y la literatura.

#4 Adán

Según las religiones abrahámicas, así fue nombrado el primer ser humano creado por Dios. Su traducción es «el hombre más fuerte de todos» y «el elegido».

En otras partes del mundo es conocido como Adamson, Adams, Adamov y Adamski. Ideal si eres un fiel seguidor de la religión.

Imagen shutterstock

#5 Otto

De origen alemán. Otto se traduce como «riqueza» o «el dueño de la propiedad». En países de habla inglesa tiene las siguientes variantes: Audo, Otón, Odo y Otho.

Resulta una alternativa que aporta distinción y elegancia. ¡Es genial!

Imagen shutterstock

#6 Kanu

Se asocia con personas poderosas y que tienen un gran ímpetu de superación. Su significado es «el hombre más atractivo».

Podría representar a alguien que es honesto y leal incluso en los momentos más difíciles. Es súper inspirador ¿cierto?

#7 Yama

Según la tradición oriental, Yama se traduce como «reinar» y «frenar». Es original porque alude al dios hindú de la muerte y la reencarnación.

Son hombres reservados y muy introvertidos, pero que poseen un espíritu lleno de bondad.

#8 Glen

De origen galés, está opción significa «desde la orilla del mar», aunque también hace referencia a un popular río ubicado en Alemania. Su versión femenina es Glan.

Es muy común en Estados Unidos y Reino Unido.

#9 Eros

En la Antigua Grecia, Eros era el dios del amor, la atracción sexual y la fertilidad. Su equivalente romano es Cupido.

Su significado literal es «amor». Por lo general, son varones extrovertidos y sociables; cuentan con una gran facilidad para hacer amigos y ganarse la confianza de las personas.

#10 Leo

Este diminuto y hermoso nombre proviene del griego y significa «valiente» o «poderoso».

Simboliza la fiereza del animal y es ideal para representar a los hombres que son tenaces, orgullosos y muy decididos.

#11 Odín

De origen escandinavo, esta alternativa hace referencia a Odín, el dios de la guerra, la sabiduría y la victoria. Quiere decir «fortaleza», «sabiduría» y «sensibilidad».

#12 Kalú

Dicha opción resguarda un significado que te enamorará de inmediato. Kalú era el padre de Nanak, fundador del sijismo (una famosa religión en la India) y el primero de los diez gurús sij.

Nos cautiva por ser una alternativa moderna y con un toque exótico que inspira a cualquiera que lo escuche.

Imagen thinkstock