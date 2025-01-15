21 nombres de diosas griegas y romanas para tu hermosa hija
Hermosos nombres para niña que pertenecen a diosas griegas y romanas. ¡Te encantarán!
Si estás buscando un nombre para tu bebé que sea especial, suene lindo y además tenga un origen interesante, entonces estas opciones te encantarán. Checa la lista de nombres de diosas griegas y romanas que tenemos para ti y elige tu favorito.
#1 Artemisa
Hija de Zeus y Leto, es la diosa griega del bosque y los nacimientos.
#2 Atenea
Diosa griega de la sabiduría, las ciencias y la justicia.
#3 Aura
Este nombre pertenece a la diosa griega de la brisa.
#4 Aurora
Diosa romana del amanecer.
#5 Cárites
Diosa griega de la belleza y la gracia.
#6 Circe
Conocida como la diosa griega de la magia, fue una de las más populares en la antigua Grecia.
#7 Elie
Diosa griega de la misericordia y la comprensión.
#8 Gea
Diosa griega de la fecundidad y la vida.
#9 Hera
Por ser la esposa de Zeus, esta diosa griega era considerada la protectora de la familia y el matrimonio.
#10 Iris
Con este nombre se le conocía a la diosa griega de los colores del cielo.
#11 Juno
Para los romanos era la diosa de la maternidad y el matrimonio.
#12 Leto
Diosa griega de la suerte.
#13 Lua
Con este nombre se le conoció a la diosa romana del perdón.
#14 Minerva
Los romanos usaban este nombre para referirse a la diosa de la sabiduría.
#15 Moiras
Es la diosa griega del destino.
#16 Nix
Este nombre pertenece a la diosa griega de la noche.
#17 Nike / Nice
Es la diosa griega de la victoria y el triunfo.
#18 Rumilia
Diosa romana y protectora de los bebés recién nacidos.
#19 Selene
Con este nombre se le conocía a la diosa griega de la luna.
#20 Hécate
Con este nombre se designó a la diosa de las tierras salvajes.
#21 Venus
Es la diosa romana de la belleza y el amor