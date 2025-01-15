Lifestyle
Nombres de bebés

21 nombres de diosas griegas y romanas para tu hermosa hija

Hermosos nombres para niña que pertenecen a diosas griegas y romanas. ¡Te encantarán!

Por:
Vanessa Mena.
Si estás buscando un nombre para tu bebé que sea especial, suene lindo y además tenga un origen interesante, entonces estas opciones te encantarán. Checa la lista de nombres de diosas griegas y romanas que tenemos para ti y elige tu favorito.

#1 Artemisa

Hija de Zeus y Leto, es la diosa griega del bosque y los nacimientos.

Imagen ShutterStock

#2 Atenea

Diosa griega de la sabiduría, las ciencias y la justicia.

Imagen ShutterStock

#3 Aura

Este nombre pertenece a la diosa griega de la brisa.

Imagen ShutterStock

#4 Aurora

Diosa romana del amanecer.

Imagen ShutterStock

#5 Cárites

Diosa griega de la belleza y la gracia.

Imagen ShutterStock

#6 Circe

Conocida como la diosa griega de la magia, fue una de las más populares en la antigua Grecia.

Imagen ShutterStock

#7 Elie

Diosa griega de la misericordia y la comprensión.

Imagen ShutterStock

#8 Gea

Diosa griega de la fecundidad y la vida.

Imagen ShutterStock

#9 Hera

Por ser la esposa de Zeus, esta diosa griega era considerada la protectora de la familia y el matrimonio.

Imagen ShutterStock

#10 Iris

Con este nombre se le conocía a la diosa griega de los colores del cielo.

Imagen ShutterStock

#11 Juno

Para los romanos era la diosa de la maternidad y el matrimonio.

Imagen ShutterStock

#12 Leto

Diosa griega de la suerte.

Imagen ShutterStock

#13 Lua

Con este nombre se le conoció a la diosa romana del perdón.

Imagen ShutterStock

#14 Minerva

Los romanos usaban este nombre para referirse a la diosa de la sabiduría.

Imagen ShutterStock

#15 Moiras

Es la diosa griega del destino.

Imagen ShutterStock

#16 Nix

Este nombre pertenece a la diosa griega de la noche.

Imagen ShutterStock

#17 Nike / Nice

Es la diosa griega de la victoria y el triunfo.

Imagen ShutterStock

#18 Rumilia

Diosa romana y protectora de los bebés recién nacidos.

Imagen ShutterStock

#19 Selene

Con este nombre se le conocía a la diosa griega de la luna.

Imagen ShutterStock

#20 Hécate

Con este nombre se designó a la diosa de las tierras salvajes.

Imagen Shutterstock

#21 Venus

Es la diosa romana de la belleza y el amor

Imagen ShutterStock
