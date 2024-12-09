¿Muchos cachetes? 5 cortes de cabello que son favorecedores para caras redondas
¿Estás buscando un nuevo estilo, que además te ayude a disimular esos 'cachetitos'? Entonces estas opciones te encantarán. Algunos cortes de cabello son más largos que otros, así que hay estilos para todos los gustos.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Si estás a nada de hacerte un cambio de look, es importante que primero sepas qué tipo de rostro tienes, la cara redonda se caracteriza por tener la frente, pómulos y mandíbula con anchura similar, además la barbilla es redondeada en vez de angular, si tienes muchos chachetitos también es señal de un rostro redondo.
Una vez que sabes esto, puedes probar con estos cortes de cabello que además serán tendencia en los próximos meses.
#1 Bob con flequillo
El fleco delgado y de lado creará una ilusión de rostro alargado y enmarcará tus pómulos como en Kirsten Dunst.
Si no te gusta traer el cabello en la cara, opta por un flequillo de lado, pero alzado como Selena Gomez.
#2 Pixie
¡No le tengas miedo al cabello súper corto! Ginnifer Goodwin optó por un corte pixie con flequillo y se ve fabulosa.
#3 Bob largo y ondulado
Las ondas sueltas alrededor de la cara harán que no se vea "atrapada", esto dará un efecto más alargado.
#4 Largo y en capas
Si las capas comienzan a la altura de la barbilla atraerán la atención a los ojos, los labios y las mejillas, si le sumas una raya en medio, crearás a ilusión de una estructura facial más alargada.
¿Cuál de estos cortes te gustó más?