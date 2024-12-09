Lifestyle
Belleza

¿Muchos cachetes? 5 cortes de cabello que son favorecedores para caras redondas

¿Estás buscando un nuevo estilo, que además te ayude a disimular esos 'cachetitos'? Entonces estas opciones te encantarán. Algunos cortes de cabello son más largos que otros, así que hay estilos para todos los gustos.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

picture-14160-1492803221.jpg
Por:
Gabriela Nava.
Video 5 cortes bob que te mantendrán fresca este verano (y de paso te harán lucir más joven)

Si estás a nada de hacerte un cambio de look, es importante que primero sepas qué tipo de rostro tienes, la cara redonda se caracteriza por tener la frente, pómulos y mandíbula con anchura similar, además la barbilla es redondeada en vez de angular, si tienes muchos chachetitos también es señal de un rostro redondo. 

Una vez que sabes esto, puedes probar con estos cortes de cabello que además serán tendencia en los próximos meses.

PUBLICIDAD

#1 Bob con flequillo

El fleco delgado y de lado creará una ilusión de rostro alargado y enmarcará tus pómulos como en Kirsten Dunst.

Imagen Getty Images

Más sobre Belleza

4 errores que cometes al sujetar tu cabello y lo maltratan sin que te des cuenta
2 mins

4 errores que cometes al sujetar tu cabello y lo maltratan sin que te des cuenta

Estilo de Vida
La depilación puede causarte manchas en la piel: tips para desvanecerlas y evitarlas
2 mins

La depilación puede causarte manchas en la piel: tips para desvanecerlas y evitarlas

Estilo de Vida
Secar tu cara con una toalla es lo peor que puedes hacer: te explicamos la razón
3 mins

Secar tu cara con una toalla es lo peor que puedes hacer: te explicamos la razón

Estilo de Vida
5 formas de extraer el tinte del pelo antes de teñirlo de nuevo (para que no se maltrate)
2 mins

5 formas de extraer el tinte del pelo antes de teñirlo de nuevo (para que no se maltrate)

Estilo de Vida
¿Estás lactando y te quieres pintar el cabello? Una experta te aclara la duda
2 mins

¿Estás lactando y te quieres pintar el cabello? Una experta te aclara la duda

Estilo de Vida
Mal olor en las axilas: 5 trucos para eliminarlo que aún no has probado y sí funcionan
4 mins

Mal olor en las axilas: 5 trucos para eliminarlo que aún no has probado y sí funcionan

Estilo de Vida
Especialista revela cuáles son los 5 perfumes más gustados en el mundo, ¿usas alguno de ellos?
1 mins

Especialista revela cuáles son los 5 perfumes más gustados en el mundo, ¿usas alguno de ellos?

Estilo de Vida
7 beneficios de la vaselina en belleza: hidrata la piel, fortalece el cabello y más
4 mins

7 beneficios de la vaselina en belleza: hidrata la piel, fortalece el cabello y más

Estilo de Vida
Disminuye los cachetitos con 5 ejercicios simples que harán que tu cara se vea más delgada
2 mins

Disminuye los cachetitos con 5 ejercicios simples que harán que tu cara se vea más delgada

Estilo de Vida
Sin bichectomía ni bisturí: 5 trucos sencillos para deshacerte de la flacidez del rostro
4 mins

Sin bichectomía ni bisturí: 5 trucos sencillos para deshacerte de la flacidez del rostro

Estilo de Vida

Si no te gusta traer el cabello en la cara, opta por un flequillo de lado, pero alzado como Selena Gomez.

Imagen Getty Images

#2 Pixie

¡No le tengas miedo al cabello súper corto! Ginnifer Goodwin optó por un corte pixie con flequillo y se ve fabulosa.

Imagen Getty Images

#3 Bob largo y ondulado

Las ondas sueltas alrededor de la cara harán que no se vea "atrapada", esto dará un efecto más alargado.

Imagen Getty Images

#4 Largo y en capas

Si las capas comienzan a la altura de la barbilla atraerán la atención a los ojos, los labios y las mejillas, si le sumas una raya en medio, crearás a ilusión de una estructura facial más alargada.

Imagen Getty Images

¿Cuál de estos cortes te gustó más?

Relacionados:
BellezaConsejos de BellezaCortes de cabelloEstilo de Vida

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Consuelo
Gratis
Tráiler: Papás por siempre
Tráiler: El dentista
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD