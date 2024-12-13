Lifestyle
Uñas

Diseños de uñas para lucir esta Navidad: son discretos, elegantes y fáciles de hacer

Las manicuras son una forma más de expresar gustos, llevar las últimas tendencias en la mano y hasta celebrar ciertas festividades. No por nada hay algunos diseños especiales para fechas especiales como Halloween y Navidad, y aquí te presentamos algunos diseños elegantes y que puedes hacer en casa.

newsport.jpg
Por:
Redacción Univision Noticias digital.
Video ¿Ya elegiste tu nail art para Navidad? Estos diseños son elegantes y creativos

Ahora que las festividades decembrinas están a la vuelta de la esquina, es un buen momento para pensar en un nail art que saque a relucir ese espíritu navideño. Aquí te damos ideas para que te inspires antes de tu siguiente visita con la manicurista.

#1 Nail art de copos de nieve para Navidad

Sin duda, los copos son representativos de esta época, así que son una buena elección para decorar las uñas, sin caer en motivos más llamativos o detallados. Un ‘nail-art’ que se ganará los halagos de quien lo vea es una base roja con un dibujo de este elemento.

Diseño de uñas para navidad
Diseño de uñas para navidad
Imagen The Grosby Group


Si quieres que sea aún más discreto, sólo uno de los dedos debe llevar el copo.

Diseño de uñas para navidad
Diseño de uñas para navidad
Imagen The Grosby Group


Otra opción es combinar este estilo con otro esmalte que también sea de un color navideño, como dorado o con brillitos.

Diseño de uñas para navidad
Diseño de uñas para navidad
Imagen The Grosby Group


Quienes buscan un nail-art más natural, pueden optar por una manicura francesa, en la que la punta sea de color rojo y con un pequeño copo de nieve para decorar.

Diseño de uñas para navidad
Diseño de uñas para navidad
Imagen The Grosby Group

Y si deseas un diseño de uñas navideño, pero que no sea muy llamativo, puedes optar por una base de tonalidad nude (la más parecida al color natural de tus uñas) y agregar brillitos y copos en plateado.

Diseño de uñas
Diseño de uñas
Imagen The Grosby Group

#2 Manicura con brillitos para Navidad

Esta época se distingue porque las luces y destellos se encuentran en todas partes, así que, ¿por qué no incluirlos en la decoración de uñas?

Prueba con un color base característico de las fiestas decembrinas (rojo o verde) y agrega un par de brochazos de un barniz de brillitos.

Diseño de uñas
Diseño de uñas
Imagen The Grosby Group


Otra opción muy parecida es aplicar los destellos únicamente en la punta de las uñas, en una especie de manicura francesa.

Manicura
Manicura
Imagen The Grosby Group


Si quieres combinar más de un color de esta temporada pero que no sea muy llamativo, opta por poner una tonalidad sombría o neutra en la mayoría de tus uñas y sólo destacar una con un color plateado o dorado.

Nail-art
Nail-art
Imagen The Grosby Group


Por el contrario, si no temes destacar, te sugerimos pintar todos tus dedos de un rojo o verde con un terminado brilloso.

Manicura
Manicura
Imagen The Grosby Group

Diseño de uñas navideñas para que tus manos luzcan hermosas

Quienes prefieren los diseños detallados, están aquellos que cuentan con dibujos que hacen referencia a la Navidad. ¿Qué te parece, por ejemplo, llevar un muñeco de nieve y un arbolito en las puntas de tus dedos?

'Nail-art' de navidad
'Nail-art' de navidad
Imagen The Grosby Group


También puedes agregar un Santa Claus, un reno o una campana.

Diseño de uñas navideño
Diseño de uñas navideño
Imagen The Grosby Group


Si te gustan los bastones de dulce, un diseño de líneas blancas con rojas seguramente te encantará.

Manicura para navidad
Manicura para navidad
Imagen The Grosby Group


¿O qué tal un moñito que indique de manera discreta que no puedes esperar para abrir tus regalos?

Diseño de uñas navideño
Diseño de uñas navideño
Imagen The Grosby Group
