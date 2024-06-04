¿Sientes que tu pareja ya no se interesa por ti? 6 señales que podrían indicar que se acabó el amor

Video Almas gemelas, qué son y cómo reconocer que ya encontraste la tuya

Al empezar cualquier relación amorosa, las mariposas que sentimos en el estómago nos hacen creer que esta sí será ‘la definitiva’, la que nos regale el ‘felices por siempre’. Tristemente, sabemos que no todos los flechazos están destinados a durar para toda la vida y, si estás leyendo esto, es muy probable que sospeches que tu otra mitad está considerando dejar la relación o se le está acabando el amor.

Señales de que tu pareja podría estar considerando dejar la relación

PUBLICIDAD

Antes de que continúes, toma en cuenta que estas señales son generalizadas y que cada persona actúa de manera distinta según sus circunstancias. Vale la pena considerar, por ejemplo, si tu pareja está atravesando un momento difícil en otra área de su vida o si no hay algún problema que podrían solucionar a través de una comunicación asertiva.

No muestra el mismo interés por ti

Cuando una relación comienza, hay una tendencia natural a querer saber todo sobre la otra persona, desde sus gustos hasta sus pensamientos más profundos. Si notas que tu pareja ya no responde tus mensajes, no hace preguntas sobre tu día o tus intereses, podría ser una señal de que está perdiendo el interés en la relación.

Imagen Shutterstock

Comparte menos tiempo contigo

Tal como el punto anterior, no hay señal más clara de que una persona está enamorada de ti que el hecho de que hasta hacer la lista de las compras le parece emocionante si es contigo.

Por el lado contrario, cuando una pareja comienza a encontrar excusas para no pasar tiempo juntos o sus planes ya no te incluyen, puede ser un indicativo de que sus prioridades están cambiando.

Busca menos intimidad física (o es nula)

Las relaciones sexuales no solo no se tratan del placer, sino que son una forma de expresar cercanía y conexión en una pareja. En ese sentido, la falta de intimidad puede ser un reflejo de un distanciamiento emocional más profundo.

Evita los planes a futuro

Hacer planes a futuro es una manera de visualizar una vida compartida. Si tu pareja evita hablar del futuro o hacer compromisos a largo plazo, podría ser una señal de que no se ve a sí misma en la relación a largo plazo. Es importante tener conversaciones abiertas sobre las expectativas y deseos que cada uno tiene para el futuro.

PUBLICIDAD

No muestra interés por solucionar los problemas

Toda relación enfrenta desafíos, pero el deseo de superarlos juntos es lo que fortalece el vínculo. Si tu pareja parece indiferente ante los problemas o no muestra interés en encontrar soluciones, puede ser una señal de que su compromiso con la relación está disminuyendo.

Las discusiones no son sanas

De igual manera, los desencuentros son normales en cualquier relación, pero lo ideal es que siempre se resuelvan de una manera constructiva y respetuosa. Si estas se vuelven cada vez más frecuentes, intensas, destructivas o si tu pareja ya no se esfuerza por entender tu punto de vista,podría ser una señal de que el amor se está acabando.

Si sientes que el amor de tu pareja está disminuyendo, considera buscar el apoyo de un profesional para navegar estos desafíos.