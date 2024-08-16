Lifestyle
Relaciones de Pareja

¿Lo quieres, pero es un amor tóxico? Guía sencilla para dejarlo ir paso a paso

Superar el apego puede ser muy doloroso porque requiere de autoconocimiento y fuerza de voluntad. Con las herramientas adecuadas, es posible que te liberes de relaciones tóxicas y crees un camino hacia una vida llena de felicidad y amor propio. Te compartimos estos sencillos pasos para que dejes de querer a esa persona que te hace daño.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Redactora
Por:
Alexandra Gómez.
Video Relaciones sanas: ¿Qué sí y que no buscar en una pareja?

Enamorarse puede ser una de las experiencias más hermosas de la vida, pero también puede convertirse en una fuente de profundo dolor cuando la persona a la que se ama hace daño.

Es un dilema complicado: nuestro corazón nos empuja hacia esa persona, pero nuestra mente nos advierte que lo mejor es alejarnos. Este proceso de desamor no es sencillo, pero es fundamental para recuperar la paz interior y avanzar hacia una vida más saludable y plena.

PUBLICIDAD

Pasos para desenamorarte de alguien que te hace daño

#1 Reconoce e identifica lo que está mal en la relación


El primer paso para dejar de amar a alguien que no te hace bien es reconocer la realidad de la situación. Es importante que identifique lo más pronto posible qué es lo que está mal en la relación y cómo te afecta.
Haz una lista de motivos por los cuales es mejor alejarse, y tenla a mano para revisarla cuando sientas la tentación de volver. Este ejercicio te permitirá mantenerte enfocado en tus objetivos de sanación y recordar por qué es importante seguir adelante.

#2 Corta lazos y contacto cero


Uno de los desafíos más grandes al intentar alejarse es la persistente presencia de esa persona en tu vida.
Verla e interactuar con ella en redes sociales, o frecuentar los lugares que solían compartir, solo fortalecerá el apego emocional que sientes. Es esencial cortar lazos tanto física como virtualmente.

Deja de seguirlo en redes sociales, no tengas contacto ni con sus amigos ni su familia. Este paso, aunque difícil, es primordial para reducir la intensidad de los sentimientos y comenzar a sanar.

Imagen iStock

#3 Crea nuevas rutinas


Los hábitos que compartías con ella / él están profundamente asociados con recuerdos y emociones que pueden dificultar el proceso de desamor.

Más sobre Relaciones de Pareja

Ya no te ama, pero tampoco te deja: expertos explican las razones por las que sigue a tu lado
2 mins

Ya no te ama, pero tampoco te deja: expertos explican las razones por las que sigue a tu lado

Estilo de Vida
Averigua cómo es tu pareja ideal, según tu horóscopo chino
13 mins

Averigua cómo es tu pareja ideal, según tu horóscopo chino

Estilo de Vida
7 razones por las que no debes cambiar a tus amigas por una relación
2 mins

7 razones por las que no debes cambiar a tus amigas por una relación

Estilo de Vida
7 frases que nunca debes decir en una discusión de pareja (a menos que quieras terminar la relación)
3 mins

7 frases que nunca debes decir en una discusión de pareja (a menos que quieras terminar la relación)

Estilo de Vida
¿Qué significa que tu pareja te dé la espalda al dormir? La ciencia explica su comportamiento
3 mins

¿Qué significa que tu pareja te dé la espalda al dormir? La ciencia explica su comportamiento

Estilo de Vida
'Como agua para chocolate': Las ‘red flags’ que la serie nos ha enseñado sobre las relaciones
0:59

'Como agua para chocolate': Las ‘red flags’ que la serie nos ha enseñado sobre las relaciones

Estilo de Vida
Famosas criticadas por regresar con su ex, ¿las segundas partes son una mala idea?
0:49

Famosas criticadas por regresar con su ex, ¿las segundas partes son una mala idea?

Estilo de Vida
Estas parejas de famosos tienen signos incompatibles, pero lograron sacar adelante su amor
0:55

Estas parejas de famosos tienen signos incompatibles, pero lograron sacar adelante su amor

Estilo de Vida
Famosas que se casaron muy jóvenes y fueron criticadas, ¿cuál es la mejor edad para casarse?
0:59

Famosas que se casaron muy jóvenes y fueron criticadas, ¿cuál es la mejor edad para casarse?

Estilo de Vida
Flores amarillas: Este es su significado y la razón por la que se regalan el 21 de marzo
2 mins

Flores amarillas: Este es su significado y la razón por la que se regalan el 21 de marzo

Estilo de Vida

Cambiar tus rutinas y explorar nuevos ambientes te ayudará a distanciarte emocionalmente. Busca actividades que te apasionen, conoce nuevos lugares y rodéate de personas que te apoyen en esta etapa.
Cada pequeño cambio contribuirá a disminuir la nostalgia y a reforzar tu capacidad y deseos de seguir adelante.

Imagen Shutterstock

#4 Mantente fuerte y segura


Es natural que en algunos momentos sientas la tentación de volver a contactarlo o de revivir viejas costumbres. Para evitar recaídas, anticípate a esos momentos de vulnerabilidad, crea estrategias que te ayuden a mantener el control.

PUBLICIDAD

Por ejemplo, elimina su número de tu teléfono, apaga el móvil cuando te sientas tentado a llamar, o planea actividades con amigos para distraerte.

Estas pequeñas trampas pueden hacer una gran diferencia cuando te enfrentas a la tentación.

Imagen iStock

#5 Ten paciencia y aprende a gestionar tus pensamientos


El amor no se apaga de un día para otro, y es normal que tu mente te traiga recuerdos y pensamientos sobre esa persona. Sin embargo, es importante que aprendas a gestionar estos pensamientos de manera efectiva. Cuando un pensamiento te invada, redirige tu atención hacia otra actividad. Con el tiempo, notarás que serán menos frecuentes y dolorosos.

Imagen Shutterstock

#6 Cuidado con el autoengaño


Es fácil caer en la trampa y engañarse a sí mismo cuando se intenta de dejar de tener sentimientos por alguien. Pensamientos como “solo una vez más” o “verlo no hará daño” son peligrosos porque alimentan el ciclo de apego.

Mantente firme en tu decisión y recuerda los motivos por los cuales decidiste alejarte.

#7 Dale tiempo al tiempo


El proceso puede ser lento y doloroso, pero con el tiempo el dolor disminuirá. Cada día que pasa es una pequeña victoria en tu camino hacia la sanación. No desesperes si el proceso parece interminable; cada avance es un paso importante hacia la libertad emocional.

Si sientes que no puedes hacerlo solo, considera buscar apoyo en un terapeuta que pueda guiarte a través de este proceso.

Dejar de amar a alguien que te hace daño es una de las decisiones más difíciles que puedes tomar, pero también es una de las más importantes para tu salud emocional.

PUBLICIDAD

A medida que sigas estos pasos y te permitas curar, descubrirás que mereces una vida llena de amor propio, felicidad y relaciones saludables.

Recuerda que no estás solo en este camino; busca el apoyo que necesites y confía en que, con el tiempo, el dolor se convertirá en una lección de vida que te hará más fuerte.


Relacionados:
Relaciones de ParejaParejasProblemas de ParejaVivir en parejaEstilo de Vida

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papá Soltero
Gratis
Instintos
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
Laura Bozzo
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD