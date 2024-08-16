¿Lo quieres, pero es un amor tóxico? Guía sencilla para dejarlo ir paso a paso

Video Relaciones sanas: ¿Qué sí y que no buscar en una pareja?

Enamorarse puede ser una de las experiencias más hermosas de la vida, pero también puede convertirse en una fuente de profundo dolor cuando la persona a la que se ama hace daño.

Es un dilema complicado: nuestro corazón nos empuja hacia esa persona, pero nuestra mente nos advierte que lo mejor es alejarnos. Este proceso de desamor no es sencillo, pero es fundamental para recuperar la paz interior y avanzar hacia una vida más saludable y plena.

Pasos para desenamorarte de alguien que te hace daño

#1 Reconoce e identifica lo que está mal en la relación



El primer paso para dejar de amar a alguien que no te hace bien es reconocer la realidad de la situación. Es importante que identifique lo más pronto posible qué es lo que está mal en la relación y cómo te afecta.

Haz una lista de motivos por los cuales es mejor alejarse, y tenla a mano para revisarla cuando sientas la tentación de volver. Este ejercicio te permitirá mantenerte enfocado en tus objetivos de sanación y recordar por qué es importante seguir adelante.

#2 Corta lazos y contacto cero



Uno de los desafíos más grandes al intentar alejarse es la persistente presencia de esa persona en tu vida.

Verla e interactuar con ella en redes sociales, o frecuentar los lugares que solían compartir, solo fortalecerá el apego emocional que sientes. Es esencial cortar lazos tanto física como virtualmente.

Deja de seguirlo en redes sociales, no tengas contacto ni con sus amigos ni su familia. Este paso, aunque difícil, es primordial para reducir la intensidad de los sentimientos y comenzar a sanar.

#3 Crea nuevas rutinas



Los hábitos que compartías con ella / él están profundamente asociados con recuerdos y emociones que pueden dificultar el proceso de desamor.

Cambiar tus rutinas y explorar nuevos ambientes te ayudará a distanciarte emocionalmente. Busca actividades que te apasionen, conoce nuevos lugares y rodéate de personas que te apoyen en esta etapa.

Cada pequeño cambio contribuirá a disminuir la nostalgia y a reforzar tu capacidad y deseos de seguir adelante.

#4 Mantente fuerte y segura



Es natural que en algunos momentos sientas la tentación de volver a contactarlo o de revivir viejas costumbres. Para evitar recaídas, anticípate a esos momentos de vulnerabilidad, crea estrategias que te ayuden a mantener el control.

Por ejemplo, elimina su número de tu teléfono, apaga el móvil cuando te sientas tentado a llamar, o planea actividades con amigos para distraerte.

Estas pequeñas trampas pueden hacer una gran diferencia cuando te enfrentas a la tentación.

#5 Ten paciencia y aprende a gestionar tus pensamientos



El amor no se apaga de un día para otro, y es normal que tu mente te traiga recuerdos y pensamientos sobre esa persona. Sin embargo, es importante que aprendas a gestionar estos pensamientos de manera efectiva. Cuando un pensamiento te invada, redirige tu atención hacia otra actividad. Con el tiempo, notarás que serán menos frecuentes y dolorosos.

#6 Cuidado con el autoengaño



Es fácil caer en la trampa y engañarse a sí mismo cuando se intenta de dejar de tener sentimientos por alguien. Pensamientos como “solo una vez más” o “verlo no hará daño” son peligrosos porque alimentan el ciclo de apego.

Mantente firme en tu decisión y recuerda los motivos por los cuales decidiste alejarte.

#7 Dale tiempo al tiempo



El proceso puede ser lento y doloroso, pero con el tiempo el dolor disminuirá. Cada día que pasa es una pequeña victoria en tu camino hacia la sanación. No desesperes si el proceso parece interminable; cada avance es un paso importante hacia la libertad emocional.

Si sientes que no puedes hacerlo solo, considera buscar apoyo en un terapeuta que pueda guiarte a través de este proceso.

Dejar de amar a alguien que te hace daño es una de las decisiones más difíciles que puedes tomar, pero también es una de las más importantes para tu salud emocional.

A medida que sigas estos pasos y te permitas curar, descubrirás que mereces una vida llena de amor propio, felicidad y relaciones saludables.

Recuerda que no estás solo en este camino; busca el apoyo que necesites y confía en que, con el tiempo, el dolor se convertirá en una lección de vida que te hará más fuerte.