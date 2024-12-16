Lifestyle
Parejas

7 frases que nunca debes decir en una discusión de pareja (a menos que quieras terminar la relación)

Por muy enojada que estés, hay frases que nunca deberías decir durante una discusión con tu pareja, para evitar que algo que mencionas 'al calor del momento' empeore la situación e incluso provoque el fin de la relación.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Redacción Univision Noticias digital's profile picture
Por:Redacción Univision Noticias digital
Video ¿Por qué algunas personas buscan una pareja mucho más joven que ellas?

Ninguna pareja, por mejor que se lleve, escapa de las peleas. Todos tenemos nuestro carácter y, a veces, discutimos con el otro por nimiedades. El problema está cuando usamos frases que no son del todo felices e, inclusive, pueden costarnos la continuidad de la pareja.

#1 "Te pareces a tu mamá"

PUBLICIDAD

Winifred M. Reilly, quien trabaja como terapeuta matrimonial y familiar, asegura que comparar a la otra persona con su madre, con su padre o con cualquier familiar con el que tenga algún tipo de problema es una forma de desviar el tema de la pelea y asestar un golpe tremendo a su autoestima.

Ya sabemos que hacer comparaciones nunca es una buena idea, y mucho menos cuando estamos en medio de una discusión.

#2 "¡No se puede hablar contigo! ¡Me voy!"

Cualquier cosa que digas importa, y mucho. Amenazar con que te vas a marchar porque la otra persona está discutiendo contigo puede ser una mala idea. Lo mejor es tomarse un respiro y tratar de solucionar las cosas en ese momento. Sheri Meyers, terapeuta matrimonial, aconseja:

"En lugar de gritar, tómate un tiempo para calmarte, centrarte y restablecer el equilibrio", ¡buen consejo!, ¿verdad?
Imagen Shutterstock

Más sobre Parejas

Ya no te ama, pero tampoco te deja: expertos explican las razones por las que sigue a tu lado
2 mins

Ya no te ama, pero tampoco te deja: expertos explican las razones por las que sigue a tu lado

Estilo de Vida
Averigua cómo es tu pareja ideal, según tu horóscopo chino
13 mins

Averigua cómo es tu pareja ideal, según tu horóscopo chino

Estilo de Vida
7 razones por las que no debes cambiar a tus amigas por una relación
2 mins

7 razones por las que no debes cambiar a tus amigas por una relación

Estilo de Vida
¿Qué significa que tu pareja te dé la espalda al dormir? La ciencia explica su comportamiento
3 mins

¿Qué significa que tu pareja te dé la espalda al dormir? La ciencia explica su comportamiento

Estilo de Vida
'Como agua para chocolate': Las ‘red flags’ que la serie nos ha enseñado sobre las relaciones
0:59

'Como agua para chocolate': Las ‘red flags’ que la serie nos ha enseñado sobre las relaciones

Estilo de Vida
Famosas criticadas por regresar con su ex, ¿las segundas partes son una mala idea?
0:49

Famosas criticadas por regresar con su ex, ¿las segundas partes son una mala idea?

Estilo de Vida
Estas parejas de famosos tienen signos incompatibles, pero lograron sacar adelante su amor
0:55

Estas parejas de famosos tienen signos incompatibles, pero lograron sacar adelante su amor

Estilo de Vida
Famosas que se casaron muy jóvenes y fueron criticadas, ¿cuál es la mejor edad para casarse?
0:59

Famosas que se casaron muy jóvenes y fueron criticadas, ¿cuál es la mejor edad para casarse?

Estilo de Vida
Flores amarillas: Este es su significado y la razón por la que se regalan el 21 de marzo
2 mins

Flores amarillas: Este es su significado y la razón por la que se regalan el 21 de marzo

Estilo de Vida
Razones por las que nunca debes abandonar a tus amigas por un hombre
0:59

Razones por las que nunca debes abandonar a tus amigas por un hombre

Estilo de Vida

#3 "Siempre..." o "Nunca..."

Este tipo de frases reflejan extremos y se utilizan para que la otra persona reaccione. Por lo general, se trata de cosas que nunca llegan a ser del todo ciertas, como «nunca me escuchas» o «siempre quieres tener razón».

Lo único que lograrás será que tu pareja se ponga a la defensiva y todo empeore, porque entrarán en un círculo vicioso de acusaciones sin sentido, del que les será muy complicado salir. Tara Griffith, terapeuta matrimonial y familiar, aconseja que "debes ser específico y objetivo sobre lo que te molesta y apegarte a los hechos". Como puedes ver, las exageraciones y los extremos no nos llevan a ningún lado.

#4 "Cuando seas razonable te hablo"

Si le dices eso a la otra persona, le provocarás un gran daño emocional porque no le estás pidiendo un tiempo para que se calme, sino que le estás diciendo que todo lo que dijo hasta ahora no tiene sentido.

PUBLICIDAD

Steven Stosny, psicólogo, afirma que lo mejor que puedes decirle a la otra persona es que se tomen unos minutos para calmarse y así poder conversar con tranquilidad.

"Cuando las discusiones se intensifican, es una buena idea dejar que el cortisol y la adrenalina se asienten durante unos 20 minutos", afirma.
Imagen shutterstock

#5 "Estás haciendo escándalo por nada"

En la mayoría de las discusiones, decir esta frase será el equivalente a encender un cartucho de dinamita: todo va a explotar por los aires. Cuando estamos enojados por algo, nos gusta que nos escuchen y nos presten atención, y no que nos digan que estamos siendo exagerados con nuestro problema.

#6 "¡Eres un(a) #@?"&!"

Insultar no trae nada bueno. El uso de cualquier tipo de lenguaje degradante implica herir a la otra persona mucho más profundamente de lo que se piensa.

Gina Delucca, psicóloga clínica, afirma que para evitar que la cosa empeore es necesario enfocarse en el tema de la discusión.

"No hay nada constructivo en los insultos o el uso de cualquier tipo de lenguaje degradante o despectivo", afirma.
Imagen shutterstock

#7 "¿¡Otra vez con lo mismo!?"

Si alguna vez te dijeron algo similar a esto, seguro que te has sentido de lo peor. Entonces, para evitar que esto le pase a tu pareja y tu relación se arruine, lo mejor es no decirlo, pues significa que no estás dispuesto a escuchar lo que la otra persona tiene que decirte.

Mantener una relación de pareja no siempre es fácil, y mucho menos cuando existe alguna discusión de por medio. Evita decir estas 7 frases hirientes y piensa muy bien cómo te vas a expresar la próxima vez.

Relacionados:
ParejasRelaciones de ParejaProblemas de ParejaVivir en parejaRelaciones PersonalesEstilo de Vida

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD