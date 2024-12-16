7 frases que nunca debes decir en una discusión de pareja (a menos que quieras terminar la relación)

Video ¿Por qué algunas personas buscan una pareja mucho más joven que ellas?

Ninguna pareja, por mejor que se lleve, escapa de las peleas. Todos tenemos nuestro carácter y, a veces, discutimos con el otro por nimiedades. El problema está cuando usamos frases que no son del todo felices e, inclusive, pueden costarnos la continuidad de la pareja.

#1 "Te pareces a tu mamá"

Winifred M. Reilly, quien trabaja como terapeuta matrimonial y familiar, asegura que comparar a la otra persona con su madre, con su padre o con cualquier familiar con el que tenga algún tipo de problema es una forma de desviar el tema de la pelea y asestar un golpe tremendo a su autoestima.

Ya sabemos que hacer comparaciones nunca es una buena idea, y mucho menos cuando estamos en medio de una discusión.

#2 "¡No se puede hablar contigo! ¡Me voy!"

Cualquier cosa que digas importa, y mucho. Amenazar con que te vas a marchar porque la otra persona está discutiendo contigo puede ser una mala idea. Lo mejor es tomarse un respiro y tratar de solucionar las cosas en ese momento. Sheri Meyers, terapeuta matrimonial, aconseja:

"En lugar de gritar, tómate un tiempo para calmarte, centrarte y restablecer el equilibrio", ¡buen consejo!, ¿verdad?

#3 "Siempre..." o "Nunca..."

Este tipo de frases reflejan extremos y se utilizan para que la otra persona reaccione. Por lo general, se trata de cosas que nunca llegan a ser del todo ciertas, como «nunca me escuchas» o «siempre quieres tener razón».

Lo único que lograrás será que tu pareja se ponga a la defensiva y todo empeore, porque entrarán en un círculo vicioso de acusaciones sin sentido, del que les será muy complicado salir. Tara Griffith, terapeuta matrimonial y familiar, aconseja que "debes ser específico y objetivo sobre lo que te molesta y apegarte a los hechos". Como puedes ver, las exageraciones y los extremos no nos llevan a ningún lado.

#4 "Cuando seas razonable te hablo"

Si le dices eso a la otra persona, le provocarás un gran daño emocional porque no le estás pidiendo un tiempo para que se calme, sino que le estás diciendo que todo lo que dijo hasta ahora no tiene sentido.

Steven Stosny, psicólogo, afirma que lo mejor que puedes decirle a la otra persona es que se tomen unos minutos para calmarse y así poder conversar con tranquilidad.

"Cuando las discusiones se intensifican, es una buena idea dejar que el cortisol y la adrenalina se asienten durante unos 20 minutos", afirma.

#5 "Estás haciendo escándalo por nada"

En la mayoría de las discusiones, decir esta frase será el equivalente a encender un cartucho de dinamita: todo va a explotar por los aires. Cuando estamos enojados por algo, nos gusta que nos escuchen y nos presten atención, y no que nos digan que estamos siendo exagerados con nuestro problema.

#6 "¡Eres un(a) #@?"&!"

Insultar no trae nada bueno. El uso de cualquier tipo de lenguaje degradante implica herir a la otra persona mucho más profundamente de lo que se piensa.

Gina Delucca, psicóloga clínica, afirma que para evitar que la cosa empeore es necesario enfocarse en el tema de la discusión.

"No hay nada constructivo en los insultos o el uso de cualquier tipo de lenguaje degradante o despectivo", afirma.

#7 "¿¡Otra vez con lo mismo!?"

Si alguna vez te dijeron algo similar a esto, seguro que te has sentido de lo peor. Entonces, para evitar que esto le pase a tu pareja y tu relación se arruine, lo mejor es no decirlo, pues significa que no estás dispuesto a escuchar lo que la otra persona tiene que decirte.