¿Qué significa que tu pareja te dé la espalda al dormir? La ciencia explica su comportamiento

¿Por qué algunas personas eligen parejas que se parecen a ellos?

La forma en que dormimos con nuestra pareja puede revelar mucho sobre el estado de la relación. A menudo, el lenguaje corporal al dormir se interpreta como un reflejo de la dinámica y el estado emocional de ambos. Dormir abrazados da rienda suelta a nuestra imaginación, pues creemos que es un momento mágico de intimidad y romance, ¡vaya!, hasta parecería una escena de película.

Solemos pensar que entre más juntos o acurrucados este una pareja, mayor es el amor que se tienen. En cambio, si duermen separados quiere decir que no se aman tanto. Pero, déjanos decirte que no es necesario dormir pegados toda la noche para demostrar amor. Lo cierto es que las parejas llegan a acuerdos; como dividir almohadas, sábanas, espacios y hasta posiciones para dormir cómodamente.

Dormir dándo la espalda a tu pareja: ¿Qué dice la ciencia al respecto?

Las posturas que adoptamos durante el sueño, consciente o inconscientemente, pueden demostrar nuestros sentimientos y estado de ánimo. Sin embargo, es importante que no saques conclusiones antes de tiempo. La posición en la que dormimos puede estar influenciada por varios factores, como problemas de espalda, ronquidos, o simplemente la manera en que lo hemos hecho desde que éramos niños.

En 2014, científicos de la Universidad de Hertfordshire realizaron una encuesta entre parejas que asistieron al Festival Internacional de Ciencia de Edimburgo con el objetivo de conocer cómo era una relación basándose en la manera en la que dormían. Los resultados arrojaron que el 42% de las parejas encuestadas dormían dándose la espalda, 31% dormían en la misma dirección; es decir, solo un integrante de la pareja daba la espalda; y 4% cara a cara.

En tanto, el 12% de los encuestados dormían muy juntos (a menos de 2.5 centímetros de distancia) y 2% muy separados (más de 60 centímetros). Los investigadores determinaron que la posición al dormir no es tan importante como la distancia, pues cuánto más separados estaban, peor era la dinámica de su relación.

"Una de las diferencias más importantes involucró tocarse, con el 94% de las parejas que pasaron la noche en contacto entre sí estaban felices con su relación, en comparación con solo el 68% de las que no se tocaron", explicó Richard Wiseman, responsable de la investigación.

¿Qué significa que tu pareja te dé la espalda al dormir?

Al interpretar los resultados, los investigadores concluyeron que, al darse la espalda o dormir sin estar abrazados todo el tiempo, las parejas tienen un vínculo de confianza y comodidad sólido. Esto significa que los integrantes de la pareja mantienen su individualidad al crear su propio espacio con esa posición y no necesitan estar todo el tiempo junto a la otra persona porque hay confianza y amor entre ellos.

No obstante, el contacto es un elemento importante, pues, según la encuesta, es lo que determinaba el nivel de satisfacción o felicidad entre las parejas. Es decir, algunos enamorados pueden dormir dándose la espalda, pero se mantienen lo suficientemente cerca para demostrar su amor sin necesariamente estar abrazados.

Esta posición al dormir podría significar que una relación está en su mejor momento y dependerá de la pareja mantenerlo, pues, independientemente de la forma de dormir, existen detalles en la convivencia que fortalecen la relación.