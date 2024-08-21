Lifestyle
Relaciones de Pareja

¿Por qué algunas parejas terminan justo después de casarse?

Probablemente conoces a alguna pareja que, poco después de casarse, se divorció. Aunque parecían muy felices y seguros de llevar su relación a otro nivel, las cosas no resultaron como esperaban y decidieron separarse. Te explicamos por qué puede ocurrir esto.


Por:
Redacción Univision Noticias digital.


Si quieres saber por qué algunas parejas se divorcian al poco tiempo de casarse, te damos 7 posibles razones por las que los recién casados se separan, para que puedas prevenirlas antes de dar el sí. 

#1 Porque pensaron que casarse arreglaría sus problemas de relación

Hay muchas personas que saben que su relación no está del todo bien, y creen que el matrimonio será el milagro que arregle sus problemas y les dé una familia feliz. Pero cuando cobran consciencia de lo que hay hecho, salen disparando.



#2 Porque no hablaron sobre sus expectativas

La comunicación en la pareja lo es todo. Si antes de casarse la pareja no habla sobre lo que espera del matrimonio, puede ser que se decepcionen y no consigan lo que deseaban.



#3 Porque se casaron demasiado rápido

Casarse luego de salir tan solo unos meses puede ser uno de los factores por los que estos matrimonios fracasan. En un año, o menos, tal vez no llegues a conocer verdaderamente al otro, y lo que encuentras luego del matrimonio no es lo que imaginabas.



#4 Por una infidelidad

La infidelidad es un gran causante de divorcios. Y cuando sucede apenas te casas, ¡es todavía peor! Si te engaña ni bien te casas, no puedes esperar nada bueno de esa relación.



#5 Porque “cambió” luego de casarse

Muchas parejas dicen que esta es una de las razones principales por las que deciden separarse luego de casarse. Parece que el matrimonio cambia a algunas personas, lo que las convierte en algo que el otro no acepta y no se esperaba.



#6 Eran incompatibles

Tal vez se la pasaban peleando antes del matrimonio, pero no se dieron cuenta de que eran totalmente incompatibles hasta luego de dar el sí y convivir en una pareja legal.



#7 Muy jóvenes

Casarse cuando aún son demasiado jóvenes es una de las  razones por las que muchos dicen que se divorciaron. Esto no quiere decir que si te casas a los 20 no vayas a tener éxito, solo que para muchos es un factor determinante.

¿Por qué otra cosa piensas que los matrimonios no duran luego de unirse? ¡Cuéntanos tu opinión!

Relaciones de Pareja

