¿Tu ex te dio like? Te decimos qué es el 'haunting' y cómo actuar ante él

En esta era digital la manera de comunicarnos e interactuar ha cambiado drásticamente. Atrás quedaron las cartas y llamadas telefónicas, ahora todo sucede a través de Whatsapp, Instagram y otras redes sociales. Y así como la forma de conocer personas ha cambiado, también el vocabulario y las palabras que se emplean en las relaciones.

Por ejemplo, seguramente en algún momento has utilizado las palabras crush, stalker, sexting, ghosting, etc. Y respecto a esta última, si a ti te llegaron a ghostear (esa persona desapareció de repente, sin previo aviso) queremos decirte que ahora hay algo mucho peor llamado Haunting. Más adelante te explicamos de qué va para que sepas cómo actuar ante él.

Haunting, la nueva manera de reaparecer en una red social

¿Te ha pasado que terminaste con tu ex y luego del duelo, cuando tú estás feliz nuevamente, descubres que se la pasa dándole likes a tu fotos en Instagram y viendo tus historias?

Según la psicoterapeuta, doctora, investigadora y experta en soltería, Tere Díaz Sendra, el haunting es la reaparición de una persona que se manifiesta a través de likes, comentarios o cualquier otra forma de interacción en redes sociales.

El haunting se manifiesta cuando alguna persona de tu pasado, que mantuvo comunicación contigo y luego desapareció, reaparece y te acecha, pero sin dirigirte la palabra, es decir, solamente lo hace a través de likes en tus fotos o 'views' en tus historias para que sepas que de nuevo está en tu vida.

Valeria Chapira, experta en relaciones de match.com, sitio web para encontrar pareja, explicó en una entrevista que el haunting es:

"La forma que tiene un ex de decirnos que está vivo, que puede reaparecer en cualquier momento y de cualquier manera. Es una conducta habitual en quienes tienen dificultades para soltar relaciones o que sencillamente no aceptan el no eres tú, soy yo".

De acuerdo con la psicóloga experta en relaciones de pareja, Daniela Werner, la persona que aplica ghosting es alguien que tiene un modo deficiente de afrontar los problemas y le cuesta mucho decir de frente qué es lo que piensa y siente, por lo que ante la dificultad de lidiar con la respuesta del otro, prefieren evadir y desaparecer en vez de afrontar y trabajar lo que tienen que mejorar.

Sin embargo, no todos los que ghostean suelen reaparecer y quienes lo hacen les cuesta mirar al otro, empatizar y darse cuenta del daño que le hicieron y que le están ocasionando nuevamente con sus actos, por lo que está claro que su actitud es egoísta y poco sana.

Así que si tu ex decidió aparecer de nuevo en tu vida, la experta recomienda analizar a profundidad cuáles fueron las razones de su desaparición, si tus conclusiones te proporcionan sentimientos de inseguridad, es una señal de que no debes volver a esa relación.

Recuerda que entrar en este tipo de dinámicas solo devela que hay problemas de autoestima y amor propio que debe trabajarse.