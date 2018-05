Sobrino ignorado por Meghan Markle sale huyendo tras llevar una cuchilla a un pub de Londres

Quien no la hace a la entrada, la hace a la salida reza un conocido refrán que le cae como anillo al dedo a Tyler Dooley, uno de los sobrinos de Meghan Markle que en los pasados días se trasladaron a Londres para ver de lejos la boda real , pues no estaban invitados.

Tyler viajó junto a su madre Tracy y su hermano mayor, Thomas, con quienes el pasado sábado, después de la boda, salió a celebrar en un club de Londres, sin tener idea de que por ley está prohibido cargar con armas blancas. De acuerdo con reportes de 'The Sun', los sobrinos de la hoy duquesa de Sussex, hijos del hermano mayor de Meghan , fueron revisados al intentar entrar al muy de moda club Bacchus. Todos fueron entrando, pero el último en ser revisado fue el experto en cannabis medicinal , quien activó el aparato que detecta metales.

Así quedó al descubierto que Tyler Dooley llevaba una cuchilla de 4 pulgadas (10 centímetros) y cuando se le preguntó por qué tenía un arma blanca, 'The Sun' lo cita explicando: "La traje porque (el presidente de Estados Unidos) Donald Trump dijo que Londres era como una zona de guerra. La tengo para protegerme".

Dooley, quien se dedica al cultivo y venta de marihuana medicinal en Oregon , no tiene contacto con su famosa tía desde hace tres años, así que ante semejante aprieto, no tenía a quién pedirle auxilio. En pánico, cuando alguien le advirtió que sería arrestado, decidió salir corriendo del lugar.

" El sospechoso abandonó la escena antes de que se llamara a la policía. Oficiales llegaron al club a la 1:55 de la madrugada y recuperaron la cuchilla. No hubo arrestos", se le informó a los medios británicos.

Más tarde, Thomas Dooley habló con los oficiales de seguridad del bar y explicó lo que como turistas, él y su hermano desconocían que podían enfrentar problemas por tener lo que se considera un arma blanca en su poder. Este lunes, cuando parte de la familia se disponía a regresa a Oregon, reporteros de 'The Sun' los increparon sobre el incidente en el aeropuerto. Tyler Dooley guardó silencio mientras que su madre Tracy argumentó que todo se trató de "un mal entendido" .

Samantha sugirió además que Meghan Markle debería tener el gesto de invitar a su padre y hermanos al palacio de Buckingham, ahora que es parte de la realeza. "Creo que si ella piensa que los Markles no valemos nada y nos excluye, eso va en contra de los principios y los votos que prometió en la iglesia. Si es honesta, debe practicar lo que tanto habla", dijo la mujer de 53 años, que actualmente escribe un libro sobre su hermana menor, cuyo título tentativo es 'The Diary of a Pushy Princess'.