¿Es verdad que sudar cura un resfriado? La ciencia dice que podría hacerte más daño

Esto, no es del todo cierto, pues el acto de sudar es una función natural de tu cuerpo. Su función es regular tu temperatura. Con un resfriado, es posible que transpires más, especialmente si tienes fiebre. Sin embargo, la creencia de que la sudoración puede curar un resfriado no tiene fundamentos científicos. Recordemos que el resfriado común es causado por virus, y aunque el sudor puede ayudar a enfriar el cuerpo, no tiene capacidad de eliminarlos de tu sistema.