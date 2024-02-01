Estos son los minutos ideales que puedes permanecer sentado en el inodoro y hacer tus necesidades

No vamos a negar que llevarte el celular al baño para distraerte en redes sociales mientras estás sentado o sentada en el excusado es muy placentero. Pero, ¿sabías qué, pasar más tiempo del necesario podría ocasionarte serios problemas de salud?

Así que si tú eres de los que se pregunta qué tanto hace tu pareja en el baño, te explicamos cuántos son los minutos ideales para permanecer en el toilet y hacer tus necesidades de acuerdo con los expertos. Spoiler alert: ¡quítale el celular!

5 minutos en el toilet: ¿por qué?

La cirujana colorrectal, Karen Zaghiyan, señala que permanecer más de 5 minutos sentada en el toilet o WC mientras hace sus necesidades está en su lista de 10 cosas que no haría como especialista en operaciones de colón.

De acuerdo con la especialista, permanecer demasiado tiempo sentado en el inodoro, mirando las redes sociales, ejerce presión en la zona del recto. Esto puede causar inflamación y otros problemas como las temidas almorranas.

Y es que al sentarte se crea un efecto de vacío en el excusado y atrae las venas causantes de las hemorroides, aumentando el riesgo de padecerlas, explica.

Ir al baño es un acto natural, y la mejor forma de hacerlo es permitiendo que tu cuerpo funcione sin presiones ni tensiones innecesarias. Si pasas mucho tiempo intentando evacuar, podría ser una señal de que necesitas ajustar tu dieta o consultar a un médico.

Consejos para pasar un tiempo saludable en el excusado

No te apresures

Dale a tu cuerpo el tiempo que necesita para hacer sus necesidades de manera natural.

Evita distracciones

Dejar los dispositivos electrónicos fuera del baño puede ayudarte a concentrarte en la tarea y evitar que pases tiempo innecesario sentado.

Mantén una dieta balanceada

Una dieta rica en fibra y una hidratación adecuada son esenciales para una digestión saludable.

¿Qué pasa si no puedo hacer mis necesidades en este tiempo?

La duración recomendada de cinco minutos no es una "ley", pero sirve como guía general. Cada persona es diferente, y algunas pueden necesitar más o menos tiempo. Lo importante es escuchar a tu cuerpo y actuar de manera natural.

Si te encuentras pasando más de cinco minutos intentando, considera modificar tu dieta para incluir más fibra que ayudará a tu movimiento intestinal. También, mantenerte hidratado o hidratada es crucial para gozar de una buena digestión.



La cirujana recomienda que si no has terminado de evacuar o ni siquiera has comenzado en esos cinco minutos, te levantes y regreses cuando realmente tengas ganas de hacerlo.

Como ves, el tiempo que pasas en el toilet es más que una simple rutina o hábito; es una parte importante de tu salud y bienestar. Así que olvídate de tu break en el baño para ver videos y siguiendo estas recomendaciones para asegurarte de tener un trasero saludable.

Recuerda, si experimentas problemas digestivos de manera regular, es importante consultar a un profesional de la salud.