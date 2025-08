Método SMART: Descubre qué es y cómo te ayudará a cumplir tus metas en 2024

Solemos decir que haremos más ejercicio , bajaremos de peso , ahorraremos más o dejaremos de fumar. Es normal tener mucha motivación los primeros días de enero y trabajar a diario para lograrlo, pero, conforme pasa el tiempo y no vemos ningún cambio, los abandonamos y nos frustramos por no haberlo logrado. "Ya será el año que viene".

Uno de los errores más comunes al plantearnos nuestros propósitos es que son deseos generales, ambiciosos y sin un plan claro. Aquí es donde entra el Método SMART, una técnica de gestión de objetivos que nos ayudará a trazar metas claras y aumentará nuestras posibilidades de tener éxito. A continuación, te diremos qué es y cómo puedes utilizarlo para escribir tus propósitos de Año Nuevo y no fallar en el intento.

¿Qué es el Método SMART y qué significa?

Cómo escribir tus propósitos de Año Nuevo para cumplirlos con el Método SMART

Se específica

Define claramente qué quieres lograr. En lugar de decir “quiero hacer más ejercicio” cuando no lo has hecho en mucho tiempo, específica “quiero comenzar una rutina de bajo impacto de 15 minutos 2 veces por semana ”.

Tu propósito debe medirse

Debe ser alcanzable



Asegúrate de que tu meta sea realista. Si nunca has ahorrado y no tienes la estabilidad financiera no digas que ahorrarás mil dólares al mes. Primero revisa tus cuentas y después establece una suma real.