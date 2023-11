¿Qué son los gastos hormiga, fantasma y vampiro? Te decimos la diferencia y cómo evitarlos

Los gastos fantasma suelen ser aquellas compras o cargos de los que no nos damos cuenta. Mucho más que los gastos hormiga. Estos son los costos que pasan desapercibidos y que no se consideran en el presupuesto mensual. Las suscripciones automáticas que ya no usamos o las renovaciones de servicios que olvidamos cancelar son ejemplos clásicos. También pueden incluir las comisiones bancarias por servicios que no necesitamos o no aprovechamos.