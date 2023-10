Combate el cáncer de mama apoyando a mujeres latinas con su fundación luego de superar la enfermedad

En su época de voluntaria descubrió que la comunidad hispana necesita una red de apoyo durante su lucha contra el cáncer de mama. Muchas mujeres latinas no se acercan al sistema de salud al no contar con los recursos financieros suficientes o al no encontrar médicos que hablen su idioma. Alas Wings ofrece consultas médicas, programas educativos y apoyo emocional, entre otros, totalmente gratis y en español. Judith ha sido galardonada con diversos premios, siendo el 5th Anual Bridge Award por Liderazgo en Cáncer y Salud Mental su última presea.