Alivia la tos con tus manos: conoce los puntos claves de la acupresión

Video Este es el famoso ungüento que los latinos usamos como remedio para todo

La acupresión es una técnica milenaria nacida en China. Se basa en los mismos principios que la acupuntura y puede funcionar como un buen complemento de la medicina tradicional. Su principal objetivo es restaurar la salud y los canales de energía del cuerpo. En cada sesión, se regularán las energías del yin y el yang.

¿Cómo funciona la acupresión?



Los especialistas usan sus dedos, palmas, codos y pies para aplicar presión en las zonas tratadas. Durante la sesión de acupresión, estarás recostada en la mesa de masaje. El profesional presionará sobre los puntos durante una hora. Inclusive, puede que el profesional necesite realizar masajes y estiramientos como parte del tratamiento.

PUBLICIDAD

Si la primera sesión no dio resultado y el dolor o la molestia no pasó del todo, es probable que necesites más.

¿Cuáles son los principales puntos para aplicar acupresión?



Nuestro cuerpo se compone de una extensa red de puntos y meridianos que los terapeutas utilizan al momento de realizar la presión para aliviar molestias, según Acupuncture Massage Collage. Existen 14 canales principales que son los que dirigen la energía hacia los órganos que se desean sanar.

Los canales más importantes para practicar la acupresión son:

Canal del pulmón. Tiene 11 puntos. Comienza en la parte superior del tórax y termina en el borde de la base de la uña del pulgar. Se emplea principalmente en problemas respiratorios, de piel, vasculares y del intestino grueso.

Canal del intestino. Posee 20 puntos de acupresión en total. Se origina en el borde lateral de la base de la uña del dedo índice y finaliza en la fosa nasal del lado opuesto. Se utiliza, sobre todo, para tratar parálisis de las extremidades superiores, problemas en la piel y presión arterial elevada.

Canal del estómago. Cuenta con 45 puntos. Se origina en uno de los ojos formando una U alrededor de todo el rostro. Baja hacia la línea media del pezón y finaliza en la base de la uña del segundo dedo del pie. Se emplea con frecuencia para aliviar el dolor de muelas, abdomen y mamas, así como para tratar trastornos gastrointestinales y menstruales.

PUBLICIDAD

Canal del bazo. En este caso, cuenta con 21 puntos de acupresión. Su origen se encuentra en el dedo medio del pie y termina en el tórax. Con este canal, se pueden aliviar las molestias del bazo, del páncreas y del aparato digestivo en general.

Canal del corazón. Tiene 9 puntos en total, se origina en el medio del dedo gordo del pie y se extiende hacia arriba por la pierna para terminar en el tórax. Se emplea para las enfermedades cardíacas, la ansiedad, el insomnio y el aumento de la sudoración.

Canal del intestino. Cuenta con 19 puntos y se origina en la base del dedo meñique extendiéndose hacia arriba para terminar en la oreja. Se suele utilizar en los trastornos a lo largo de su recorrido, sobre todo en el caso del cuello rígido, de los problemas en el intestino y del dolor de garganta.

Canal de la vejiga. Tiene 67 puntos y comienza en la esquina media del ojo. Recorre la parte superior de la cabeza, el cuello, el tronco y llega al coxis. Finalmente pasa por la nalga y baja hasta la pantorrilla donde finaliza en la parte lateral de la uña del dedo meñique. Estos puntos de acupresión se emplean para aliviar el dolor de espalda, los calambres musculares y los trastornos urinarios.

Canal del riñón. Posee 27 puntos de acupresión que se encuentran en la planta del pie y terminan en la parte superior del tórax. Se utiliza en caso de dolor lumbar, parálisis de las extremidades inferiores, sudoración excesiva y problemas del oído.

PUBLICIDAD

Canal del pericardio. Tiene 9 puntos de acupresión en total que se encuentran ubicados en la zona del pezón y entre el canal del pulmón y el del corazón. Es muy útil en caso de padecer problemas abdominales, vómitos y náuseas matinales, entre otros.

Canal de sanjiao. Posee 23 puntos de acupresión que comienzan en el dedo anular, se desplazan a lo largo del brazo y terminan en la parte exterior de la oreja. Se emplea en caso de estreñimiento, dolor de hombros y del oído.

Canal de la vejiga. Contiene 44 puntos y comienza en la cabeza recorriendo la parte interna del cuerpo hasta llegar a los pies. Se emplea en caso de problemas de ojos, oídos y cuello además de dolor de espalda y del nervio ciático.

Imagen thinkstock

Canal del hígado. Tiene 14 puntos de acupresión que se encuentran ubicados desde el dedo gordo del pie hasta la mitad el muslo y desde allí hacia las costillas. Como su nombre lo indica, se emplea para aliviar las molestias del hígado, de la vesícula, del bazo y los dolores de cabeza.

Canal Du. Posee 28 puntos que comienzan en la línea media del ano y se extienden hasta la boca. Se emplea en trastornos del sistema inmune, mentales y neurológicos.