8 trucos para tener abdomen plano: ¡Sin ir al gimnasio, ni usar fajas!

Tener un abdomen plano es uno de los objetivos principales cuando se intenta llevar una vida saludable. Es cierto que existen un gran número de ejercicios que aceleran la perdida de peso y quema de calorías, otros que ayudan a tonificarlo, fajas especiales y algunas dietas para lograrlo.

Sin embargo, realizar cientos de repeticiones de abdominales o planchas en el gimnasio no es la única forma de conseguir tener un vientre plano. Puedes alcanzar la meta haciendo pequeños cambios en tus hábitos.

Cómo lograr un vientre plano: trucos y consejos para desinflamarlo

Toma probióticos



Los probióticos son microorganismos vivos que mejoran las funciones del sistema digestivo. Previenen enfermedades gastrointestinales y favorecen a la desinflamación abdominal. Están presentes en alimentos fermentados.

Para saber qué probióticos son buenos, elige alimentos que los contengan que sean naturales como el yogur, kéfir o la kombucha. Pero, antes de consumirlo, revisa la información nutricional, pues algunos de ellos tienen altos niveles de azúcar.

Consume menos sal y azúcar



El consumo de sal en exceso hará que retengas líquidos y tu cuerpo se verá y sentirá hinchado. El azúcar también inflama el vientre debido a las bacterias que se alimentan de ella. Además, a largo plazo, acumularás más grasa alrededor de la cintura por la resistencia a la insulina.

Prepara infusiones naturales



Hay ingredientes que ayudan a limpiar y desinflamar el organismo rápidamente. Especialmente si los preparas como infusiones naturales, ya que se absorben con facilidad dentro del cuerpo.

El jengibre, la menta o la manzana son laxantes y favorecen la digestión, por lo que pueden ayudar a mantener un abdomen plano sin necesidad de fajas.

Mastica conscientemente



Seguro te has preguntado, ¿por qué mi abdomen no es plano? La respuesta está en cómo tomas tus alimentos. Masticar rápido y con la boca abierta ocasiona que entre aire al cuerpo, lo que causa inflamación abdominal. Debes comer con calma.

Recuerda que aunque consumir goma de mascar, en ocasiones ayuda a calmar los antojos dulces, también estarás dejando pasar el aire. ¡Cuidado!

Come semillas y frutos secos



Uno de los mejores secretos para tener vientre plano sin ir al gimnasio es incluir semillas en tu dieta. Tanto las semillas como los frutos secos son ricos en fibra y proteína, por lo que facilitan la digestión, la quema de grasa y dan saciedad entre comidas.

Nueces, almendras, pistaches, cacahuates o pasas son algunas de las mejores semillas para acelerar tu perdida de peso. Considéralas cuando tengas antojo de un snack. Solo ten cuidado de que no tengan azúcar o sal añadidas.

Añade proteína al desayuno



Se tiene la creencia de que un desayuno ligero; como fruta, café o un licuado; ayudan a mantener una figura esbelta durante el resto del día. Pero, consumir proteína durante las primeras horas del día, como un huevo, acelerará tu metabolismo y te sentirás satisfecha por más tiempo.

Toma suficiente agua



Es cierto que el refresco, los jugos o incluso el café pueden causar inflamación abdominal. Sin embargo, al tomar suficiente agua, el cuerpo se deshará de todas las toxinas innecesarias. Hidratarse ayuda a reducir antojos y disminuye el apetito entre alimentos.

Relájate



Los altos niveles de estrés y la falta de sueño aumentan los niveles de cortisol, una hormona que se encarga de elevar los niveles de azúcar en la sangre. El exceso de glucosa puede verse reflejado en inflamación del área abdominal y aumento de peso, por lo que la manera natural de combatirlo es relajándose.

Ahora que sabes estos trucos para lograr un abdomen de acero, es hora de comenzar a cambiar tus hábitos para ver resultados muy pronto.

