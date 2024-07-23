5 Remedios caseros para cuando se te baja la presión, comer un poco de jengibre es uno de ellos

Es normal que a lo largo del día tu presión arterial tenga altas y bajas ya que depende de diferentes factores como las horas que han transcurrido sin que pruebes alimento, si has hecho alguna actividad física, el tiempo que llevas sin descanso, etc.

Sin embargo, cuando la disminución de la presión arterial es relevante y constante, hay que actuar de inmediato, de lo contrario se podrían tener consecuencias graves. Por tal motivo, te daremos algunos consejos y remedios caseros que puedes realizar en ese momento para que tu presión vuelva a los niveles normales.

Presión arterial baja: causas y síntomas



Los expertos de Mayo Clinic explican que se considera presión baja o hipotensión cuando la lectura de la presión arterial es inferior a 90 milímetros de mercurio (mm Hg) de presión sistólica y 60 mm Hg de presión diastólica, tomando en cuenta que los valores normales están entre 105 y 130.

Entre las causas de la hipotensión están:

Deshidratación

Climas calurosos

Diabetes

Embarazo

Golpes de calor

Problemas con el hígado

Consumo de bebidas alcohólicas

Permanecer demasiado tiempo en reposo

Toma de medicamentos como ansiolíticos o diuréticos

Cuando la presión arterial está demasiado baja el corazón no bombea la sangre que el cerebro necesita, por lo tanto, se pueden manifestar los siguientes síntomas:





Fatiga

Palidez

Mareos

Náuseas

Somnolencia

Aturdimiento

Visión borrosa

Falta de equilibrio

Desmayos

¿Qué hacer cuando se baja la presión arterial?



El Medical News Today explica que la mayoría de las personas con presión arterial baja no necesitan precisamente de medicamentos específicos para elevarla, así que recomiendan realizar lo siguiente:

Comer algo salado



Las personas que presentan hipotensión deben aumentar ligeramente su ingesta de sodio para que su presión se regularice, pero no deben abusar de ella. Por lo tanto, contrario a lo que se cree, las dietas bajas en sodio no están recomendadas para ellas. .

Beber agua



Una de las causas de la presión arterial baja es la deshidratación, por lo tanto, es altamente recomendable tomar agua suficiente natural (tanto en el momento del malestar como en el transcurso del día), esto aumentará el volumen de sangre y la presión se normalizará.

Recostarse y elevar las piernas



Esta posición ayudará a que llegue un mayor flujo de sangre a tu corazón.

Evitar tomar bebidas con alcohol



Las bebidas alcohólicas tienden a disminuir la presión arterial por naturaleza, por lo tanto, deben evitarlas en su totalidad.



También existen ciertos alimentos que ayudan a aumentar la presión arterial, por lo que su consumo es recomendado cuando se tiene hipotensión y son los siguientes:



