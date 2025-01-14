Orinar luego de tener relaciones disminuye la posibilidad de un embarazo, ¿mito o realidad?

Es común que algunas mujeres sigan los consejos y trucos de sus abuelas cuando están tratando de quedar embarazadas. Descartando las recomendaciones supersticiosas, como tener relaciones en luna llena, solo quedan aquellas que pueden sonar verderas.

Mucha gente aún cree que el esperma tiene más posibilidades de alcanzar el óvulo si te aguantas las ganas de ir al baño luego del sexo, pero ¿será verdad?

¿Hacer pipí después de tener sexo evita un embarazo?

La idea de orinar después de tener relaciones sexuales puede prevenir un embarazo es un mito. Hacer pipí después del sexo es una práctica recomendable por razones de higiene, pero no tiene ningún efecto anticonceptivo.

El sitio de preguntas y respuestas de salud sexual y reproductiva Planned Parenthood responde esta pregunta de manera muy clara: "Aún si la orina pudiera exterminar el esperma, este ya se encuentra dentro de la vagina", por lo que "al ser un sistema diferente de tuberías", según ejemplifica, los fluidos no pueden entrar en contacto.

La uretra y el canal vaginal son dos estructuras separadas, y orinar no elimina el esperma que pueda haber entrado en el útero y las trompas de Falopio, donde puede ocurrir la fecundación.

Por otra parte, es recomendable orinar luego de las relaciones sexuales para prevenir infecciones urinarias, las cuales pueden aparecer debido a la mecánica de las relaciones sexuales, que permite que las bacterias se muevan a través de la zona genital.

Cabe recalcar que las infecciones urinarias no son enfermedades de transmisión sexual; por lo tanto, no todo encuentro sexual tiene riesgo de infección, ni estas infecciones aparecen solo debido al sexo.

Además, este método de prevención no es totalmente efectivo. Ir al baño tan pronto como te den ganas es la mejor forma de prevenir las infecciones urinarias, además de usar métodos de barrera y tomar mucha agua.

¿Levantar las piernas inmediatamente después de tener sexo ayuda a embarazarse?

Otro truco bastante usual en algunas mujeres que buscan quedar embarazadas remite a la gravedad. Si de la gravedad se tratara, el sitio Parents aclara que la creencia de que acostarte luego de la eyaculación, o, incluso, levantar las caderas y las piernas, incrementa las posibilidades de quedar embarazada, no tiene evidencia científica.

Muchas mujeres prefieren esperar un rato antes de levantarse para asegurarse de que el esperma llegue hasta el óvulo. En concreto, el óvulo es fertilizado 72 horas después de la relación sexual, y puede demorar entre 5 y 68 minutos en dejar atrás la vagina, de modo que este método no podría ser totalmente efectivo.

¿Cómo entonces logra el espermatozoide llegar hasta la meta? La gravedad no influye en este proceso: el esperma no necesita ninguna ayuda para completar la carrera. Este permanece fértil viajando por el aparato reproductor de la mujer durante varios días.

Así que, si corres al baño después de tener relaciones para evitar quedar embarazada, o, por el contrario, contienes las ganas para lograr concebir, ya sabes que esto no tiene ningún efecto. Para quedar embarazada, hay métodos más efectivos.

Si quieres prevenir un embarazo, lo mejor es que te cuides con métodos anticonceptivos durante las relaciones sexuales, o, si esto te ha fallado, que tomes el anticonceptivo de emergencia.