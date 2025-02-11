Lifestyle
Embarazo

Sentir a tu bebé moverse dentro del vientre será más fácil con estos inofensivos trucos

¿Estás ansiosa por sentir a tu bebé moverse en tu vientre? Hay algunos trucos que podrían activarlo para que notes más sus pataditas.

Video ¿Hacer ejercicio durante el embarazo es peligroso para tu bebé? Esto dicen los médicos

Al principio es difícil que logres identificar el movimiento de tu bebé, pero de a poco vas a ir sintiendo cómo se mueve y cómo gira dentro de tu vientre.

¿Cuándo el bebé comienza a moverse en el vientre?

Los bebés comienzan a moverse a las 12 semanas de embarazo, pero es probable que recién lo sientas moverse desde la semana 16. De acuerdo a 'Fatherly', las pataditas las sentirás cada vez más fuertes durante el tercer trimestre, e irán disminuyendo de a poco alrededor de la semana 36.

Los bebés están más activos en la mañana y en la noche, y vas a detectar su movimiento más fácil si estás sentada o acostada. A partir del tercer trimestre, los médicos generalmente recomiendan que comiences a controlar los movimientos fetales.

Imagen Shutterstock

Trucos para que tu bebé se mueva en tu vientre

Un estudio publicado en la Universidad de Auckland descubrió que los bebés se mueven cuando sus madres están acostadas de lado y se quedan quietos cuando se acuestan boca arriba. Esto sucede porque disminuyes el suministro de oxígeno a tu bebé cuando, al final del embarazo, te acuestas boca arriba, por lo que el bebé deja de moverse para conservar oxígeno.

Si quieres sentir a tu bebé en tu vientre, estos trucos pueden ayudar a que se mueva, según 'What to expect':


  • Come algo dulce: los bebés responden cuando aumenta el azúcar en tu sangre.
  • Alumbra tu panza con una linterna: a partir de la semana 22 es posible que perciba la luz y la oscuridad.
  • Acuéstate: cuando estás acostada es más probable que el bebé se mueva.
  • Háblale: la audición fetal comienza a desarrollarse alrededor de la semana 16, y para la semana 22, es probable que escuche tu voz, los ruidos fuertes en la casa y otros sonidos.
Embarazada
Embarazada
Imagen Getty Images


Todos los bebés son diferentes, así que no te preocupes si estos trucos no funcionan. Pero, si en algún momento sospechas que el bebé se está moviendo menos de lo normal, no dudes en consultar con tu médico.

