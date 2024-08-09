¿Por qué el cabello se cae durante el embarazo y el postparto? Tips para reducir el problema

Video ¿Es normal que se te caiga el cabello durante o después del embarazo?

Durante el embarazo, muchas mujeres experimentan cambios en su cuerpo, y uno de los más notables es la transformación del cabello.

Durante la gestación, la melena se vuelve más densa, brillante y crece con mayor rapidez, lo que es un verdadero deleite, pues es en esta etapa en donde pelo se ve radiante y hermoso. Sin embargo, este escenario suele cambiar radicalmente después del parto, muchas mujeres se enfrentan a una caída significativa del cabello.

Este fenómeno, conocido como efluvio telógeno, es completamente normal y suele afectar a una gran proporción de mujeres en los meses posteriores al nacimiento de su bebé.

¿Por qué ocurre la caída del pelo después del embarazo?

El ciclo de crecimiento se divide en varias fases: la fase de crecimiento (anágena), la fase de transición (catágena), la fase de reposo (telógena) y finalmente, la fase de caída (exógena).

Durante el embarazo, el cuerpo produce niveles elevados de estrógeno, lo que prolonga la fase de crecimiento. Esto significa que las hebras capilares se mantienen más tiempo en la cabeza, lo que resulta en una cabellera más espesa y voluminosa.

Sin embargo, después del parto, esta hormos disminuye bruscamente, lo que provoca que muchos folículos capilares entren en la fase de reposo casi al mismo tiempo. Unos meses después, este cabello en reposo comienza a caerse, lo que resulta alarmante para muchas mujeres.

Es importante destacar que, además del descenso en los niveles de estrógeno, otros factores como el estrés y la nutrición también pueden influir en la caída del cabello postparto. Estos elementos pueden exacerbar la situación y prolongar la duración de este fenómeno.

¿Cuándo comienza la caída del cabello postparto y cuánto tiempo dura?

Generalmente esto se manifiesta entre dos y cuatro meses después del alumbramiento. La cantidad que se pierde varía de una mujer a otra y no siempre está relacionada con la cantidad de cabello que se ganó durante el embarazo.

En algunos casos, la pérdida puede parecer más severa si el cabello creció significativamente durante el embarazo o si es naturalmente largo.



Afortunadamente, esta situación es temporal. En la mayoría de los casos, el pelo comienza a recuperarse alrededor de los seis meses después del parto, aunque algunas mujeres pueden experimentar este problema durante un año completo.

Si la caída del cabello persiste por más de un año o si parece excesiva, es recomendable consultar a un médico para descartar otros problemas.

Tips para reducir la caída del cabello postparto

Aunque no se puede detener completamente, hay medidas que se pueden tomar para minimizarla y promover un crecimiento saludable.

1. Mantén una dieta equilibrada:



Una alimentación rica en vitaminas y nutrientes es esencial para la salud general y puede ayudar a reducir la caída. Asegúrate de incluir una variedad de verduras, frutas frescas y cereales integrales en tu dieta, y mantente bien hidratada.

2. Suplementos nutricionales



Si te preocupa la pérdida de cabello, consulta con tu médico sobre la posibilidad de tomar suplementos de vitaminas y minerales. Nutrientes como la biotina, el hierro, la vitamina C, la vitamina E y el zinc pueden ser beneficiosos para el crecimiento de la cabellera.

3. Reduce el estrés



El estrés puede agravar la caída, por lo que es importante encontrar formas de relajarte. Técnicas como la meditación, la atención plena y el ejercicio regular pueden ser útiles. Además, no dudes en pedir ayuda a tus seres queridos si te sientes abrumada.

4. Adapta tu peinado y cuidado del cabello



Opta por peinados que no estresen demasiado tu cabello. Evita estirarlo con coletas ajustadas o peinados que puedan causar daño. También considera cambiar tu rutina de cuidado del pelo, utiliza productos que lo fortalezcan y reduzcan la caída.

5. Dale un descanso



Durante este tiempo, es recomendable evitar el uso de tintes, geles o productos fuertes que puedan debilitarlo aún más. En su lugar, escoge productos naturales que promuevan la salud del cuero cabelludo y las hebras capilares.

6. Sé paciente



La caída del cabello postparto puede ser una fuente de angustia, pero es importante recordar que es temporal. Con el paso de los días, el equilibrio hormonal se restaurará y tu melena recuperará su ciclo normal de crecimiento.

