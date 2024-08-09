Lifestyle
Embarazo

¿Por qué el cabello se cae durante el embarazo y el postparto? Tips para reducir el problema

Durante el embarazo, los cambios hormonales transforman la piel y el cabello; pero en el posparto, esta revolución hormonal provoca una notable caída de pelo que muchas mujeres experimentan con preocupación. Te dejamos unos tips para reducir la pérdida de cabello durante esta etapa.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Redactora
Por:
Alexandra Gómez.
Video ¿Es normal que se te caiga el cabello durante o después del embarazo?

Durante el embarazo, muchas mujeres experimentan cambios en su cuerpo, y uno de los más notables es la transformación del cabello.

Durante la gestación, la melena se vuelve más densa, brillante y crece con mayor rapidez, lo que es un verdadero deleite, pues es en esta etapa en donde pelo se ve radiante y hermoso. Sin embargo, este escenario suele cambiar radicalmente después del parto, muchas mujeres se enfrentan a una caída significativa del cabello.

PUBLICIDAD

Este fenómeno, conocido como efluvio telógeno, es completamente normal y suele afectar a una gran proporción de mujeres en los meses posteriores al nacimiento de su bebé.

¿Por qué ocurre la caída del pelo después del embarazo?

El ciclo de crecimiento se divide en varias fases: la fase de crecimiento (anágena), la fase de transición (catágena), la fase de reposo (telógena) y finalmente, la fase de caída (exógena).

Durante el embarazo, el cuerpo produce niveles elevados de estrógeno, lo que prolonga la fase de crecimiento. Esto significa que las hebras capilares se mantienen más tiempo en la cabeza, lo que resulta en una cabellera más espesa y voluminosa.

Sin embargo, después del parto, esta hormos disminuye bruscamente, lo que provoca que muchos folículos capilares entren en la fase de reposo casi al mismo tiempo. Unos meses después, este cabello en reposo comienza a caerse, lo que resulta alarmante para muchas mujeres.

comida embarazo
comida embarazo
Imagen Getty Images


Es importante destacar que, además del descenso en los niveles de estrógeno, otros factores como el estrés y la nutrición también pueden influir en la caída del cabello postparto. Estos elementos pueden exacerbar la situación y prolongar la duración de este fenómeno.

¿Cuándo comienza la caída del cabello postparto y cuánto tiempo dura?

Generalmente esto se manifiesta entre dos y cuatro meses después del alumbramiento. La cantidad que se pierde varía de una mujer a otra y no siempre está relacionada con la cantidad de cabello que se ganó durante el embarazo.

PUBLICIDAD

Más sobre Embarazo

Mi menstruación vino un día y se fue: ¿puedo estar embarazada?
1 mins

Mi menstruación vino un día y se fue: ¿puedo estar embarazada?

Estilo de Vida
30 snacks perfectos para las mujeres embarazadas: son saludables y deliciosos
4 mins

30 snacks perfectos para las mujeres embarazadas: son saludables y deliciosos

Estilo de Vida
Sentir a tu bebé moverse dentro del vientre será más fácil con estos inofensivos trucos
2 mins

Sentir a tu bebé moverse dentro del vientre será más fácil con estos inofensivos trucos

Estilo de Vida
Orinar luego de tener relaciones disminuye la posibilidad de un embarazo, ¿mito o realidad?
3 mins

Orinar luego de tener relaciones disminuye la posibilidad de un embarazo, ¿mito o realidad?

Estilo de Vida
¿Estás lactando y te quieres pintar el cabello? Una experta te aclara la duda
2 mins

¿Estás lactando y te quieres pintar el cabello? Una experta te aclara la duda

Estilo de Vida
¿Qué tan peligroso es golpearse el vientre estando embarazada?
3 mins

¿Qué tan peligroso es golpearse el vientre estando embarazada?

Estilo de Vida
6 cosas que le pasarán a tu cuerpo luego de la cesárea y nadie te advirtió
2 mins

6 cosas que le pasarán a tu cuerpo luego de la cesárea y nadie te advirtió

Estilo de Vida
Hailey Bieber recibió mensajes terribles por su cuerpo postparto, pero verse hinchada es normal
0:52

Hailey Bieber recibió mensajes terribles por su cuerpo postparto, pero verse hinchada es normal

Estilo de Vida
¿Un hijo no planeado sí puede ser deseado? Estas famosas lo vivieron en carne propia
0:49

¿Un hijo no planeado sí puede ser deseado? Estas famosas lo vivieron en carne propia

Estilo de Vida
Famosas que se embarazaron después de los 35 años y soportaron duras críticas por su decisión
1:00

Famosas que se embarazaron después de los 35 años y soportaron duras críticas por su decisión

Estilo de Vida

En algunos casos, la pérdida puede parecer más severa si el cabello creció significativamente durante el embarazo o si es naturalmente largo.


Afortunadamente, esta situación es temporal. En la mayoría de los casos, el pelo comienza a recuperarse alrededor de los seis meses después del parto, aunque algunas mujeres pueden experimentar este problema durante un año completo.

Si la caída del cabello persiste por más de un año o si parece excesiva, es recomendable consultar a un médico para descartar otros problemas.

Tips para reducir la caída del cabello postparto

Aunque no se puede detener completamente, hay medidas que se pueden tomar para minimizarla y promover un crecimiento saludable.

1. Mantén una dieta equilibrada:


Una alimentación rica en vitaminas y nutrientes es esencial para la salud general y puede ayudar a reducir la caída. Asegúrate de incluir una variedad de verduras, frutas frescas y cereales integrales en tu dieta, y mantente bien hidratada.

El entrenamiento adecuado para los abdominales empieza en la cocina, ya que gran parte de tu éxito dependerá de la alimentación. <br>
El entrenamiento adecuado para los abdominales empieza en la cocina, ya que gran parte de tu éxito dependerá de la alimentación. <br>
Imagen Thinkstock LLC/Picture Quest

2. Suplementos nutricionales


Si te preocupa la pérdida de cabello, consulta con tu médico sobre la posibilidad de tomar suplementos de vitaminas y minerales. Nutrientes como la biotina, el hierro, la vitamina C, la vitamina E y el zinc pueden ser beneficiosos para el crecimiento de la cabellera.

Imagen Thinkstock

3. Reduce el estrés


El estrés puede agravar la caída, por lo que es importante encontrar formas de relajarte. Técnicas como la meditación, la atención plena y el ejercicio regular pueden ser útiles. Además, no dudes en pedir ayuda a tus seres queridos si te sientes abrumada.

Así puedes predecir el futuro como Juana Soledad en Hijas de la luna
Así puedes predecir el futuro como Juana Soledad en Hijas de la luna
Imagen Foto: Istockphoto

4. Adapta tu peinado y cuidado del cabello


Opta por peinados que no estresen demasiado tu cabello. Evita estirarlo con coletas ajustadas o peinados que puedan causar daño. También considera cambiar tu rutina de cuidado del pelo, utiliza productos que lo fortalezcan y reduzcan la caída.

Pelo
Pelo
Imagen Shutterstock

5. Dale un descanso


Durante este tiempo, es recomendable evitar el uso de tintes, geles o productos fuertes que puedan debilitarlo aún más. En su lugar, escoge productos naturales que promuevan la salud del cuero cabelludo y las hebras capilares.

Imagen Shutterstock

6. Sé paciente


La caída del cabello postparto puede ser una fuente de angustia, pero es importante recordar que es temporal. Con el paso de los días, el equilibrio hormonal se restaurará y tu melena recuperará su ciclo normal de crecimiento.

Aries. Tienes un pelo brillante y sedoso, tu maquillaje es como de una profesional. Pero, tu mejor secreto de belleza es la confianza que tienes de ti misma. ¡Enamoras a cualquiera!
Aries. Tienes un pelo brillante y sedoso, tu maquillaje es como de una profesional. Pero, tu mejor secreto de belleza es la confianza que tienes de ti misma. ¡Enamoras a cualquiera!
Imagen Foto: Istockphoto


Aunque al caída del pelo puede ser un desafío y un momento estresante y de mucha preocupación, es importante entender que esta situación no será para siempre, y que hay formas de manejarla.
Con una dieta adecuada, cuidado del cabello y un enfoque en reducir el estrés, es posible minimizar su caída y favorecer su crecimiento saludable.

Relacionados:
EmbarazoCaída del cabelloBellezaBelleza y ModaTrucos de belleza viralesConsejos de BellezaSaludSalud y MujerEstilo de VidaCuidado del cabello

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD