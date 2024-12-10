6 cosas que le pasarán a tu cuerpo luego de la cesárea y nadie te advirtió

Video ¿Hacer ejercicio durante el embarazo es peligroso para tu bebé? Esto dicen los médicos

Por ejemplo, es bien sabido que una cesárea dejará una cicatriz en la parte baja del abdomen de las mamás, pero también puede tener secuelas de otro tipo que son mucho menos comentadas.

¿Quieres saber cuáles serán los cambios que atravesará tu cuerpo después de una cesárea? Pues lee con mucha atención, porque te explicaremos a detalle.

#1 Dolor

El Colegio Americano de Gineco Obstetras (ACOG) indica que es completamente normal sentir molestias después de haber tenido una cesárea (eso sin contar el dolor de la herida). De hecho, el malestar puede perdurar 2 o 4 días después de que las mamás salen del hospital.

Para aliviar la situación se pueden tomar analgésicos, pero consultando primero a tu médico para asegurarte de que no afecten la lactancia materna. Además, el ACOG recomienda no hacer esfuerzos físicos ni cargar objetos más pesados que el bebé.

#2 Dificultades con la lactancia

Las mamás que dan a luz por cesárea pueden (y es recomendable que lo hagan) amamantar a sus bebés al igual que las que tuvieron un parto vaginal.

Sin embargo, la Clínica Mayo indica que deberán tener mayor cuidado para que la posición en la que cargan a su hija o hijo no coincida con la herida y las lastime.

#3 Coágulos de sangre

De acuerdo con la Clínica Mayo, las cesáreas pueden aumentar la posibilidad de que se formen coágulos en las piernas y los órganos ubicados en la pelvis de las mamás.

Afortunadamente, se pueden evitar si caminan y beben suficientes líquidos (de preferencia, agua sola) de manera constante.

#4 Sangrado vaginal

Puede parecer muy alarmante, pero no debes alarmarte por esto. El ACOG señala que es completamente normal tener sangrado y un flujo vaginal de 4 a 6 semanas después de haber dado a luz por cesárea.

Esto se debe a que el cuerpo se está deshaciendo de los residuos de tejidos del endometrio.

#5 Estreñimiento

Es probable que te sientas constipada después de haberte sometido a esta intervención quirúrgica.

La buena noticia es que esto se puede evitar si haces caminatas y te mantienes hidratada en los siguientes días.

#6 Infección de la herida

En realidad, esto no le pasa a todas las mujeres que tuvieron cesárea, pero es un riesgo latente.

Para evitarla, la Clínica Mayo recomienda limpiarla adecuadamente, evitar las relaciones sexuales por 6 semanas, revisarla frecuentemente (sin presionar o jalarla) y monitorear el estado de salud de la mamá.