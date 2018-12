Su papá se queja y otra asistente le renuncia, pero una famosa saca la cara por Meghan Markle

"Hasta los criminales reciben visitas de sus hijas"

Sin embargo, quizás la mayor bomba mediática que sacudió a la monarquía este fin de semana la detonó Thomas Markle, el papá de Megan, al dar una entrevista a The Daily Mail , en la que se queja de que hasta los peores criminales reciben, en prisión, visitas de sus hijas, algo de lo que él, que no es un delincuente, se ha visto privado.

Ahora el controvertido padre dio a conocer los reportes médicos que confirman que, en efecto tuvo no uno, sino dos ataques al corazón , y que sufre de insuficiencia cardíaca. Esa, indica, es la única razón por la que no pudo entregarla en el altar.

Desde entonces no ha vuelto a saber de ella. "Le he suplicado que levante el teléfono. Le escribí una carta de dos páginas y la envié por correo certificado a través de su representante en Los Ángeles. Le pregunté por qué creía en las mentiras. También señalé que la realeza no siempre se han comportado perfectamente. Le expliqué que yo nunca jugué al billar desnudo, ni me vestí de nazi (una clara alusión a varios escándalos protgonizados por el príncipe de soltero). Incluso entregué personalmente una carta a Doria (madre de Meghan) preguntándole por qué nuestra hija no me hablaba".