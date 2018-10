Así se enteró el papá de Meghan Markle que su hija estaba embarazada (y no fue por la duquesa de Sussex)

El papá de Meghan lamentó que no haya sido su hija qiuien le diera la noticia personalmente: “No quiero que nadie sienta pena por mí. El hecho de que no haya recibido ninguna llamada se deberá casi seguro a un malentendido acerca de mis dos operaciones de corazón y mi ausencia en la boda ".



Se puso tan melancólico, que incluso reveló cómo fue el nacimiento de su hija: “Fue a mitad de la noche cuando Meghan nació vía cesárea. Doria (mamá de Meghan) estaba durmiendo (por la anestesia) y fui la primera persona en cargar a Meghan", detalló el futuro abuelo sobre aquel 4 de agosto de 1981. “Cuando me la dieron y la sostuve en mis brazos por primera vez, fue amor a primera vista. Era la bebé más hermosa. Meghan me cerró el ojo y me enamoré y no he dejado de amarla desde entonces”.