¿Se cansó de insultarla? La hermanastra de Meghan Markle viaja a Londres y le pide perdón (de lejos)

La duquesa de Sussex, Meghan Markle, tendrá que decidir esta semana si le abre o no las puertas del palacio de Kensington y de su corazón a una de las personas que públicamente más daño le ha hecho: su hermanastra mayor, Samantha Markle.

Meses antes de la boda de Meghan Markle con el príncipe Harry de Inglaterra, la exmodelo, actriz y aspirante a escritora Samantha Markle hizo uso de las redes sociales para poner en duda el carácter de su medio hermana menor, a quien le imputó no ocuparse del padre de ambas, Thomas Markle, quien en su versión, sacrificó todo lo que tenía con tal de que la hoy duquesa de Sussex pudiera estudiar en la universidad y alcanzar sus metas. "Puede gastar 75,000 dólares en el vestido para las fotos del compromiso matrimonial y no los puede gastar para ayudar al bienestar de nuestro padre. Todo es cuestión de prioridades. Nuestro padre la ayudó a labrarse la carrera de actriz con la que ella ganaba dinero. Cuando él necesitó ayuda, no la obtuvo de ella", llegó a decir en una entrevista con la cadena de televisión Sky.

Buscaba Samantha Markle que su hermanastra menor atendiera a su familia y les diera cierta relevancia, lo que no ocurrió antes, durante o después de la boda de Meghan Markle con el menor de los hijos de la fallecida Lady Diana y el príncipe Carlos. Tan molesta estaba la mujer de 53 años y paciente de esclerosis múltiple, que aprovechó para promover que escribía un libro con el título 'The Diary of Princess Pushy's Sister' (El diario de la hermana de la princesa trepadora).

Pero el tiempo parece haberlo curado todo. Y ahora Samantha, quien describió a Meghan Markle como narcisista, trepadora social y egoísta, está buscando la reconciliación con la hermanastra que no ha visto desde el 2008 y con la cual no cruza palabras desde el 2015.

En entrevista este lunes con Jeremy Vine, en el británico canal 5, Samantha Markle confesó que su esperanza es "que tal vez tuviéramos la oportunidad de hablar, que ella (Meghan) supiera que estoy aquí (en Londres). Pero no sé si esto será posible". Admitió que todas las expresiones que hizo antes de la boda real, cuando llegó a responsabilizar a Meghan Markle de todo mal que pudiera pasarle al papá de ambas, hicieron que la crisis familiar se saliera de control.

"Creo que todo el mundo estaba dolido porque no fuimos incluidos o invitados a la boda", añadió la fiel defensora de su papá. A su juicio, la situación se pudo evitar si la familia paterna de Meghan Markle hubiese sido invitada. A pesar de lo ocurrido, "eso no significa que nos amamos menos... Me disculpo y deseo que todo sea diferente", concluyó.