Hermana de Meghan Markle lanza su ataque más cruel contra la madre de la duquesa de Sussex

Hasta ahora, los reproches de Samantha Markle iban dirigidos a su hermana por parte de padre, Meghan Markle, recién estrenada duquesa de Sussex y consorte del príncipe Harry. Antes de la boda real (a la que no estuvo invitada), acusó a la actriz de 36 años de ser una narcisista, trepadora social y egoísta.

Pero tres días después de la ceremonia, que vio por televisión, lanzó un duro ataque contra Doria Ragland, madre de su hermana menor y segunda exesposa de su padre Thomas Markle. La describió como “una jugadora de hockey en la zona de penalidad”, en un comentario que perseguía destacar que era el único miembro de la familia de la novia en la histórica capilla de San Jorge, en el Castillo de Windsor.

“Se veía mal que ella estuviera sentada sola”, insistió.

Los millones de ojos que observaron la boda real por televisión o internet vieron a una Doria Ragland, con brillante en la nariz y sus trenzas estilo rasta, emocionada durante la ceremonia religiosa. Sentada al lado de las mejores amigas de su hija, Benita Litt y Jessica Mulroney, la orgullosa mamá observó la boda a la misma altura de la butaca donde se sentó la reina Isabel II y abuela del novio, al otro extremo de la iglesia.

A través de una cadena de mensajes, que colgó en su cuenta privada de Twitter, Samantha Markle ofreció su opinión de la boda a la que públicamente reclamó asistir por formar parte del clan Markle y también comentó sobre los nuevos suegros de su hermana, a quienes comparó con la excéntrica familia Addams de las tirillas cómicas y de la famosa serie de televisión de la década del 1960.

“Nunca dije que Doria acaparó la atención de la boda”, afirmó Samantha Markle en la ristra de comentarios que publicó el Daily Mail.

En los mensajes que el tabloide describió como carentes de puntuación y de una línea de pensamiento clara, también señaló a Ragland por supuestamente lucrarse del matrimonio de su hija al concederle una entrevista a la actriz, presentadora y empresaria Oprah Winfrey, una de las celebridades invitadas al evento social del año.

“Probablemente estaba sentada llorando en la boda después de que la vendieron en efectivo más grande que nadie, y que aisló a nuestro padre. Culpable”, continuó Samantha Markle.

Los rumores de que Oprah había conseguido la entrevista con la esquiva maestra de yoga comenzaron a circular luego de que Ragland visitó su hogar en California poco antes de boda real. Pero citando fuentes dentro de la realeza británica la versión digital del Daily Mail desmintió esa especulación.

Samantha Markle, exmodelo y actriz que padece de esclerosis múltiple, volvió a atacar a Meghan Markle, a quien no ha visto desde que se graduó de la universidad en el 2008 y con quien no ha cruzado palabras desde el 2015, según la revista Town and Country.

“Ella puede llegar a la familia. El mundo no tiene que rendirle pleitesía. Estamos tan avergonzados de ella. Confíen en mí. Ella no camina sobre el agua y se lo debe a nuestro padre. No es caridad, es gratitud”, continuó la mujer, que vio la boda real desde su casa en Ocala, Florida y en la compañía de un equipo de televisión.

La mujer, que piensa publicar un libro con el título 'The Diary of Princess Pushy's Sister' (El diario de la hermana de la princesa trepadora) dijo que no estaba molesta por no haber asistido a la boda real más comentada en tiempos recientes.