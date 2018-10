¿Invitado no deseado? El embarazo de Meghan se ‘coló’ en la boda de Eugenie y Fergie se ‘vengó’ el lunes

Meghan Markle fue el viernes a la boda de la princesa Eugenie acompañada del príncipe Harry , sonriente y muy discreta, sin dejar ver ante las cámaras el vestido que había elegido para tan magno evento nupcial. Su look resultó, en ese sentido, decepcionante. El misterio de su extrema discreción quedó resuelto el lunes , cuando la casa real británica comunicó oficialmente que la duquesa de Sussex estaba embarazada de su primer bebé, el primero también de Harry, y que sería madre en la primavera de 2019.

Boda y nacimientos, todo buenas noticias para el palacio de Buckingham, que ve cómo la familia crece, aunque la cronología de los hechos (y unos tweets de Sarah Ferguson este lunes) ha dejado abierta la puerta a un análisis diferente, en el que no todos habrían recibido el anuncio del futuro bebé con el mismo entusiasmo.

De acuerdo con Hello! y Daily Mail , los duques de Sussex aprovecharon la boda de la princesa para contarle a la familia -ya que estaban casi todos allí- que iban a ser papás . El público no lo supo hasta el lunes , pero ese día en el que la princesa Eugenie era la protagonista , el embarazo de Meghan se convirtió en un tema de conversación en el seno de la corona británica.

Resulta que no era la primera vez que la princesa se veía afectada en sus planes por cuestiones relacionadas con Meghan y Harry. Según la prensa británica , Eugenie de York quería casarse en septiembre, pero tuvo que posponer su enlace a octubre por problemas de agenda que afectaban a los duques de Sussex.

Reina por un día

El príncipe Andrés, deseoso de que Eugenie -la primera de sus hijas en casarse; Beatrice, la mayor, no tiene novio- tuviera una boda que no desmereciera a ninguna otra, trató que la BBC retransmitiera el enlace al igual que ocurrió con la de Meghan y Harry, pero la cadena pública entendió que la celebración no estaba despertando tanto interés. Al final, sí logró su objetivo en cadenas de televisión privadas. En EEUU, la señal fue distribuida por TLC, si bien la boda se pudo seguir también en YouTube.