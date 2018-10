¿Bebé milagroso? La hermanastra de Meghan Markle confía una misión 'imposible' al futuro hijo de la duquesa

La mala relación que existe entre Meghan Markle y su familia paterna podría llegar a su fin con el nacimiento del bebé del bebé que la duquesa de Sussex y el príncipe Harry esperan, según lo dicho por Samantha Markle , su polémica media hermana quien dijo que la llegada de su sobrino podría ser la “cura para sanar la ruptura” de su familia , de acuerdo con una entrevista que la mujer de 53 años concedió al diario británico 'The Sun' .

No obstante esta declaración, que podría parecer el inicio de una tregua entre Meghan y su conflictiva familia paterna , Samantha también reprochó a la casa real británica el haber dejado fuera del anuncio a su padre, ya que Doria Ragland, la mamá de la esposa del príncipe Harry, fue la única mencionada en los comunicados.

"Espero por el bien del bebé, de la familia, del mundo y de mi padre, que no lo excluyeran (a Thomas Markle) del comunicado de forma intencional. Espero que lo incluyan cuando sea el momento adecuado. No me haría ninguna gracia que siguieran dándole la espalda. Sería mejor para el bebé que mi padre fuera incluido", declaró Samantha en la misma entrevista, en lo que parecería una amenaza.