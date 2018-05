Meghan Markle no es la única, otras bodas de plebeyas también enfrentaron oposición

Todavía no ha retumbado la frase en la capilla de San Jorge : “si alguien se opone a esta unión que hable ahora o calle para siempre” y ya el medio hermano de Meghan Markle , Thomas Markle Jr . , redactó una carta abierta al príncipe Harry donde expone las razones para oponerse al matrimonio.

“ No es demasiado tarde, Meghan Markle obviamente no es la mujer adecuada para ti”, aseguró el hombre, de 51 años, quien no fue invitado a la boda que se celebrará el 19 de mayo.