El hermanastro de Meghan Markle no quiere que sus hijos vayan a la boda con el príncipe Harry

Thomas Markle Jr. acusó a su exesposa y a sus hijos de ser unos oportunistas y aseguró que no merecen ser invitados a la ceremonia del próximo 19 de mayo.

La actriz estadounidense Meghan Markle se convertirá en la esposa del príncipe Harry en mayo, pero tras el anuncio del compromiso el pasado 27 de noviembre, su familia no ha parado de hablar de ella y ofrecer entrevistas a los medios de comunicación.

El más reciente es su hermano por parte de padre, Thomas Markle Jr., quien explicó al periódico 'Sunday Mirror’ por qué sus hijos, Thomas y Tyler, de 26 y 25 años respectivamente, deben ser excluidos de la lista de invitados a la boda real.

Markle Jr. recordó que la madre de sus hijos, “Tracy (Dooley), nunca quiso el apellido Markle cuando nos casamos y ahora de repente actúa como si todavía fuera parte de la familia”. Destacó que Thomas y Tyler utilizan el apellido materno, Dooley, y no conocen a su famosa tía porque la última vez que la vieron fue cuando eran bebés.



El 27 de noviembre el príncipe Carlos anunció que su hijo el príncipe Harry se casaría con la actriz Meghan Markle. En una entrevista posterior con la BBC la pareja dio detalles de su compromiso y narraron cómo se conocieron. Fue una amiga cercana que los presentó y en una cita a ciegas comenzaron a tratarse hasta que después una cita llevó a otra, hasta alcanzar una relación que ya tiene casi dos años. Fue a principios de noviembre, mientras intentaban hacer un pollo asado, cuando el príncipe se arrodilló y le pidió que pasara el resto de su vida con él. El lunes 27 de noviembre, desde el palacio de Kensington, la pareja hizo su primera presentación ante la prensa con Meghan mostrando el anillo que el propio Harry diseñó. La sortija tiene un costo invaluable: consta de un gran diamante principal originario de Botsuana y dos pequeños diamantes que eran de la colección de la princesa Diana, todo montado sobre un aro de oro. La pareja ofreció una entrevista de 20 minutos en donde hablaron de cómo se enamoraron y cómo disfrutaron su relación en privado, durante seis meses. Además, Meghan contó cómo el príncipe la convenció de pasar cinco días acampando y disfrutando de las estrellas en Botsuana. La tarde del 28 de septiembre el palacio confirmó la fecha del enlace, añadiendo más detalles: además de ser en la primavera del 2018, mayo fue el mes escogido para el gran evento. El mismo mes en que se casó la princesa Margaret, quien era la condesa de Snowdon y hermana de la reina Isabel II. La ceremonia tendrá lugar en la capilla de San Jorge en el castillo de Windsor, una de las residencias de la Reina. La reina Isabel otorgó su permiso para que la boda fuera oficiada en la capilla. En este mismo lugar se casó Carlos, el padre de Harry, con su madrastra, Camila, la duquesa de Cornualles. La ermita es del siglo XIV y en su interior está sepultado el rey Enrique VIII de Inglaterra. Cuando tan solo tenía tres meses, el propio Harry fue bautizado en esa capilla, en diciembre de 1984. La familia real pagará por la boda, que podría tener un costo de uno a dos millones de dólares, sin contar con los altos costos de la seguridad. Meghan estaría planeando obtener la ciudadanía inglesa, además de ser bautizada próximamente en la comunión anglicana, en una ceremonia en la capilla de San Jorge.

Para poder usar un título nobiliario, Meghan deberá primero hacerse ciudadana inglesa. El proceso regularmente podría tomar varios años.

La pareja estaría evitando casarse en abril, ya que para esa fecha está pronosticado que nacerá el tercer hijo del príncipe William, hermano mayor de Harry, y la duquesa de Cambridge.

Meghan podría ser princesa o se le podría dar el título de duquesa de Sussex, afirma el DailyMail.

Meghan renunció a seguir actuando en la serie 'Suits' y aunque tiene ya muchas cosas en Gran Bretaña, aún uno de sus perritos, el cual adoptó, está al cuidado de una amiga.

Será el viernes 1 de diciembre cuando la pareja asista a su primer evento público y oficial en Nottingham, al centro de Inglaterra.



“No creo que Tracy o mis hijos tienen el derecho de llamarse los Markle. Si esto avergüenza a Meghan lo siento”, añadió su hermanastro, de 51 años.

Por otro lado, este miércoles, la revista 'In Touch' publicó nuevas declaraciones de Thomas Markle Jr., para quien la vida se convirtió en un infierno luego de Meghan Markle se comprometiera con el príncipe Harry. “En ocasiones ha habido personas que me siguen a mi trabajo, me sacan fotos y publican historias horribles de mi familia”, denunció.

Thomas Markle Jr., quien no ha hablado con la exestrella del programa de televisión ‘Suits’ desde hace años, dijo que ha intentado contactarla, pero no ha tenido éxito.