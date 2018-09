La muerte de Karla Luna un año después: el triunfo de un amor prohibido y la ausencia de perdón

Karla Luna fue optimista hasta sus últimos días y quizá, en ese sentido, dio una lección de vida: razones no le faltaron para verlo todo negro. Fue diagnosticada de cáncer en 2012 -enfermedad que terminó por causarle la muerte - y mientras peleaba contra los tumores que iban colonizando su cuerpo poco a poco, su esposo, Américo Garza , y su mejor amiga y compañera de trabajo, Karla Panini , comenzaban un romance . Las versiones sobre cómo sucedió todo son diversas, las culpas se cruzan y las heridas que se abrieron entonces, siguen abiertas; pero lo cierto es que Karla Luna nunca quiso perder la sonrisa .

Karla Luna falleció luego de que el cáncer de útero hiciera metástasis, ese fue el final de su historia. Pudo descansar, pero lo que sucedió a continuación no hizo más que desbordar una situación familiar no resuelta.

Dos Karlas y un Américo

Por aquel entonces, Karla Luna y Karla Panini formaban el exitoso dúo cómico ‘Las Lavanderas’. Aparecían en televisión y les iba bien. Durante 12 años, según contó Karla Luna en el programa ‘Noches con Platanito’, las Karlas se llevaban como hermanas , eran confidentes, eran amigas. Tiempo después Américo explicó que no todo era tan bucólico, que su matrimonio con Karla Luna no era ideal y que la cercanía con Panini terminó por hacer que surgiera algo más que amistad entre ellos.

Aquí es donde los testimonios de unos y otros chocan y hacen que sea complejo establecer causalidades; dar o quitar razones. Hubo infidelidades, sí. ¿Solo de Américo? Él aseguró que ella tenía otra pareja. Karla Panini contó que hasta que Américo y su amiga no se distanciaron, entre ella y el esposo de su compañera solo hubo un beso... y Karla Luna ya está aquí para responder. Lo que sea que fue, ya quedó en el pasado.

Las niñas

La muerte de Karla Luna puso encima de la mesa una pregunta: ¿qué pasará con Valentina y Victoria?. La madre había pedido, casi como última voluntad , que no se permitiera que sus hijos -los cuatro- fueran separados. En aquel entonces, ella tenía la custodia de todos y residían con ella en casa de sus padres, los abuelos Rubén Darío Luna y Josefina Martínez, en San Nicolás de los Garza, en Monterrey. Américo iba a visitarlos con frecuencia.

“No tenía otra opción”, le dijo Américo Garza a la abuela en una conversación telefónica poco después, según contó la señora.

Para los abuelos, esto fue un rapto. Denunciaron lo sucedido a las autoridades de Nuevo León y se decretó una alerta AMBER. Las niñas no aparecían y por unos días Américo no dio señales de vida. Él terminó por contactar a la policía el 10 de octubre y presentó una demanda de amparo para no ser detenido. Comenzó así un pleito para determinar quién debía ejercer de tutor legal de las niñas. Américo reclamó la custodia de las menores. Él es el padre, muerta la madre, es su derecho, explicó.