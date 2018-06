Los padres de Karla Luna por fin pudieron convivir con sus nietas (aunque no como hubieran querido)

Desde aquel entonces, la mamá de Karla Luna no ha descansado ni un solo día en su lucha por tener cerca a sus dos nietas. Por la vía legal ha buscado un recurso para compartir la custodia con Américo, ya que el arreglo ante notario público que firmó Karla antes de su muerte estipulaba no separar a las niñas de sus hermanos mayores, lo cual hasta el momento no ha sido cumplido por parte de su padre.