"No voy a manchar la memoria de mi hija": madre de Karla Luna se niega a petición de Américo Garza

Américo Garza planteó dicho acercamiento con su actual pareja para que la familia de Karla Luna pudiera convivir de manera regular y ver más seguido a las pequeñas Valntina y Victoria, de 8 y 5 años, respectivamente: "Me dijo que ella -Karla Panini- no tiene ningún inconveniente en tratar con nosotros, pero yo sí, yo no podría ver sus ojos, esos ojos que disfrutaron ver sufrir a mi hija", dijo doña Josefina.