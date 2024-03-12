IA revela cómo sería el aspecto de 'Los chicos del barrio' si fueran de carne y hueso: fotos se viralizan en TikTok

'Los Chicos del Barrio' es una caricatura del 2002 que encantó a la generación millennial gracias a que narra las aventuras de un grupo de niños agentes secretos que luchan contra los adultos y sus injustas reglas en un mundo donde los niños son tratados con condescendencia. Conocidos por sus números asignados y sus ingeniosos gadgets, estos valientes jóvenes se embarcan en misiones emocionantes y su popularidad perdura hasta el día de hoy.

Así se verían 'Los Chicos del Barrio' en la vida real según la Inteligencia Artificial

En las redes sociales, el usuario de TikTok @mishima9505 compartió una serie de imágenes que muestra cómo lucirían los cinco personajes principales de la popular serie animada si fueran personas reales, las cuales fueron creadas gracias a la Inteligencia Artificial.

Dicha publicación, que fue acompañada con la música característica de 'Los Chicos del Barrio', alcanzó más de 3 millones de vistas y mostró sorprendentes resultados que dejaron con ganas a los fans de un live action.

Nigel, también conocido como Miguel en español, es el valiente líder del grupo que se caracteriza por su actitud seria y determinada que refleja su responsabilidad como líder del equipo, además de su cabeza rapada y lentes oscuros.

Su versión humana encarna todo lo que conocemos del personaje y de hecho la única diferencia tangible es que en la de la izquierda, Miguel usa un suéter de cuello de tortuga, mientras que en la de la derecha, mantiene una capucha roja con gorra.

Número Dos es un niño de complexión robusta que es recordado por su afición por la comida y su sentido del humor. También es el encargado de la tecnología del equipo, siendo un genio inventor y constructor de todo tipo de gadgets y dispositivos para ayudar en las misiones.

La inteligencia artificial terminó respetando los rasgos característicos del personaje; no obstante, al parecer tuvo una falla al mostrarlo con dos pares de gafas, cuando en realidad solo tiene una.

Sin duda Número 3 o también conocida como Kuki Sanban, es el miembro más alegre de los chicos del barrio Suele vestir una suéter verde oversize y además es recordada por su amor a los dulces y los peluches.

La foto de IA de hecho terminó por molestar un poco a los internautas, pues mencionaron que a pesar de la ternura que emite, no fue tan realista debido a que aquí ella no tiene rasgos asiáticos, ya que en la serie se enfatiza que proviene de una familia japonesa.

Número 4 es uno de los miembros más fuertes y valientes del grupo gracias a su pasión por el combate y las peleas, siendo un experto en artes marciales y un hábil luchador. Aunque pueda parecer un poco impulsivo o impaciente a veces, siempre está dispuesto a proteger a sus amigos y defender lo que cree que es justo.

En su versión de IA se muestra con una sudadera naranja, pantalón de mezclilla y un cabello rubio corto al igual que en la caricatura, y al público le encantó que mantuviera su semblante serio.

Quien se encarga del espionaje e infiltración en las misiones de los chicos del barrio es número 5

con una personalidad segura y astuta.Su representación como una persona real gracias a la IA fue la que recibió más comentarios positivos, pues aseguran que la plasmaron exactamente como se la habían imaginado debido a que su color de piel, vestimenta y accesorios son idénticos a los del personaje.

¿Cuál fue tu foto favorita? Dinos en los comentarios.