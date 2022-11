Si mueres en este videojuego, morirás en la vida real: el juego basado en ‘Sword Art Online’

Ahora Palmer Luckey, de 30 años y uno de los fundadores de los visores de realidad virtual y la compañía Oculus, ha mezclado su amor por la ficción y la tecnología para crear un nuevo casco que tiene una inmersión letal.

Luckey, quien también trabaja como un contratista de defensa para el ejército, compartió en su blog el 6 de noviembre de 2022 que había creado un nuevo casco VR en honor a ‘Sword Art Online’, un cómic web que después fue adaptado en un anime.

Pero la novedad que tiene este pedazo de tecnología, es que emula la historia del anime y quien lo use para jugar un videojuego corre el riesgo de morir en la vida real si fallece dentro del juego.





El juego basado en ‘Sword Art Online’ donde puedes morir en la vida real



La idea de Palmer Luckey viene de la trama de ‘Sword Art Online’, donde la historia se desarrolla luego del conocido como el Incidente SAO, donde un 6 noviembre de 2022 se puso en marcha un videojuego y 10 mil personas quedaron atrapadas en él.

El anime de 2012 el personaje principal es Kirito, un joven que en 2022 usa un casco NerveGear para entrar al videojuego Sword Art Online, pero queda atrapado adentro y si muere ahí también perderá la vida en el mundo real.

Así, en honor al Incidente SAO, Palmer Luckey reveló su creación: unas gafas de realidad virtual que pueden matar al jugador en la vida real al mismo tiempo que su personaje dentro del videojuego pierde la vida.

El creador en su blog explicó que los gráficos en un juego pueden hacerlo ver más real, pero la verdadera inmersión para los usuarios se da solo si hay una amenaza de verdaderas consecuencias.

“Las buenas noticias son que estamos a medio camino de crear un NerveGear real. Las malas son que, hasta ahora, solo he descifrado la mitad que te mata. La mitad perfecta de la ecuación de VR aún está a años de distancia”.

¿Cómo funciona el casco de realidad virtual que te mata en la vida real?

Su versión del casco NerveGear del anime consta de un visor Meta Quest Pro con tres cargas explosivas conectadas en su parte frontal, las cuales detectan cuando la pantalla brilla en ciertos colores señalando que el usuario ha muerto en el juego.

Cuando esto sucede, los tres explosivos se activan y destruyen el cerebro del jugador. En el anime los cascos también cuentan con una protección para que no sean desactivados. Y algo parecido quiere Luckey implementar en su creación.

“En ‘SAO’ (‘Sword Art Online’), el NerveGear contenía un emisor de microondas que podía sobrecargarse a niveles letales, algo que el creador de ‘SAO’ y el propio NerveGear (Akihiko Kayaba) pudieron ocultar a sus empleados, reguladores y socios de fabricación por contrato. Soy un tipo bastante inteligente, pero no se me ocurrió ninguna manera de hacer que algo como esto funcionara, no sin conectar las gafas a equipos gigantes. En lugar de esto, usé tres de los módulos de cargas explosivas…”.



Aunque Palmer Luckey admitió que su creación aún no es totalmente funcional para recrear la inmersión del anime Sword Art Online’, dijo que sirve como la punta de lanza para explorar nuevos caminos con la realidad virtual.

“En este punto, es solo una obra de arte de oficina, un recordatorio que invita a la reflexión de caminos inexplorados en el diseño de juegos. También es, hasta donde yo sé, el primer ejemplo de no ficción de un dispositivo de realidad virtual que realmente puede matar al usuario. No será el último”.