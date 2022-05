Hizo un clon 3D para contarle a sus nietos sus aventuras: ni Iron Man fue tan visionario

La creación de hologramas parecía muy distante hace 10 años, si bien hoy está más presente que nunca en el campo de la tecnología.

Estas imágenes tridimensionales se usan para diversos propósitos, y uno que sorprendió a todos fue el de preservar las memorias de las personas mediante 'un gemelo holográfico'.

La historia de Jerry Terrance

Esto fue lo que hizo el estadounidense de 85 años Jerry Terrence, quien tuvo la idea de usar esta herramienta con un sólo propósito: que sus bisnietos lo conozcan a él y a sus hazañas a través de un holograma de él mismo, incluso después de su muerte.

De acuerdo con el portal 'Daily Mail', el hombre de la tercera edad tuvo esta idea luego de ver en la televisión cómo funcionaba la tecnología de la realidad virtual y desde allí quiso plasmar con ella para contar su historia.

"Creo que es una forma maravillosa de preservar la historia de mi familia para las generaciones futuras", dijo a Jam Press. "Verme así es alucinante, se siente como ver una película", fue lo que declaro en una entrevista con el mismo medio.

¿Cómo logró hacerlo?

Posteriormente, Jerry Terrance dio con la empresa experta en creación de hologramas de este tipo '8i' la cual ha colaborado con marcas importantes como Google, Sony, LG y el Festival de Cine de Sundance, sólo por mencionar algunas.

El método para hacer realidad la versión virtual que el hombre deseaba, requería de 30 cámaras individuales y un estudio de pantalla verde personalizado para así grabarlo de pies a cabeza junto con el mensaje que quería transmitir, mientras que en el fondo se proyectan videos y fotos caseras de él que complementan su narración.

Para el hombre en cuestión, era importante contar su historia debido a que quería compartirle a sus bisnietos en la década de 1960, pues él creó el bolso llamado Carpet Bag.

Adicionalmente quería dejarles algo muy especial a sus hijos Stacy y Randy, quienes quedaron maravillados con el video 3D.

"Me hizo elegir compartir mis historias de esta manera para que mi familia pueda visualizar mi pasado, mi carrera y mis experiencias de vida en un formato emocionante e inmersivo para que puedan sentirse más cerca de mí y sus recuerdos de mí no se sientan tan distantes. De hecho, creo que esto los ha acercado más a mí y me mantendrá con vida, de alguna forma, para mis nietos. ¡Fue un momento emotivo!'".



La creación final de Jerry puede ser vista gracias a un visor especial de realidad virtual inmersiva, el cual da la posibilidad a quienes lo portan de caminar alrededor del holograma 3D para obtener una experiencia interactiva desde distintos ángulos.

La historia de Jerry que se hizo viral, fue plasmada en un video creado por las empresas StoryTerrance, 8i y distribuido por la agencia de noticias Jam Press.