¿Una batería que dure toda la vida? Científicos lo hicieron posible gracias a un accidente

En los resultados, presentados en el ensayo ‘100k Cycles and Beyond: Extraordinary Cycle Stability for MnO2 Nanowires Imparted by a Gel Electrolyte’ (publicado el 20 de abril de 2016 en el sitio ACS Publications), se mencionó que la batería logró realizar 200 mil ciclos de carga, lo que equivale a una vida útil de 400 años.