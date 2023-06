Captan "fantasma" moviendo objetos en hospital de México: video de TikTok aterra a internautas

En Internet las historias sobrenaturales propagan miedo entre los internautas y quien aseguró experimentar una fue el usuario de TikTok @esquivelgene el pasado 27 de junio.

Video de TikTok muestra a un fantasma dentro de un hospital aterrando a los trabajadores

De acuerdo a su perfil él es un trabajador del sector salud, específicamente de la ciudad de Villahermosa en Tabasco, y si bien con anterioridad mostró un poco de sus labores en el hospital al que asiste, su último video dejó sin habla a los usuarios de la red social, debido a lo terrorífico que es.

Al parecer en dicho lugar ya se había esparcido el rumor de que había un fantasma o algún ente misterioso, pues los demás empleados habían visto cómo diversos objetos se movían solos.

Para comprobarlo @esquivelgene comenzó a grabar en una área del nosocomio y aunque al principio no notó nada extraño, segundos después se ve con claridad cómo una botella parece ser jalada hacía el piso.

Después, capta un carrito de acero inoxidable moviéndose por sí solo y aunque trata de narrar lo que está viendo su voz comenzó a entrecortarse por el miedo.

"No veo nada, no hay nadie por acá. Miren se movió esto ahorita que venía caminando por acá y no veo a nadie", fue lo que comentó al respecto.



El joven se acercó al carrito y sus alrededores para mostrar que no había nadie en aquel lugar, pero lo más escabroso es que cuando se dio la vuelta, de nueva cuenta el objeto se movió sin ayuda de nadie.

Dicho material con una duración de un minuto explotó en la red social al ser visto en 24 horas por más de 1.3 millones de personas y como era de esperarse, los internautas no tardaron en reaccionar aterrados.

"Yo salía de ahí corriendo qué miedo", "Así empiezan las películas de miedo", "No sé que me dio más miedo, el que se movieran las cosas o que tú no tuvieras miedo grabando", "Yo me desmayo ahí!", "Me salió este video antes de dormir, no sé qué hacer", "Yo pensando en que no existen los fantasmas y veo esto después", es la manera en que reaccionaron.

No todos los usuarios creen que el hospital en México está "embrujado"

A pesar de que muchos creyeron que sí se trataba de un fantasma, otros están seguros de que esto fue planedo y logró que todo se "moviera solo" gracias a que alguien puso hilos transparentes en los objetos.

"El típico truco del hilo de cáñamo", "Son hilos", "Ahí se ven los hilos no se lo crean", "Cómo cuando no tienes nada que hacer en el turno de la noche y pones hilos a las cosas", "Se ve el hilo donde jalan el carrito. Video actuado", "Cuando se cae la botella anaranjada se ve el hilo, suerte para la próxima chavo! y "Se ven los hilos que mueven la esa cosa y el bote que tiran no graba un punto ciego donde cabe una persona".



A pesar de las opiniones dividas el tiktoker ya había compartido con anterioridad un clip donde una cámara de vigilancia de su trabajo grabó una extraña figura negra paseándose en los pasillos del hospital, como si se trata de algún espíritu malvado.

El autor del material todavía no confirma si lo que grabó fue real o solo un acto planeado para volverse viral.

