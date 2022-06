¿Los ovnis son reales? Un internauta asegura que sí y muestra la evidencia: no faltaron los memes

Desde hace varias décadas se ha debatido si los extraterrestres y ovnis existen; además si en un futuro podrían realizar una invasión cómo se muestra en algunas películas.

Aunque aún no hay pruebas contundentes de que estos seres hayan visitado la Tierra, muchos aseguran haber tenido contacto con ellos o hasta grabar sus naves espaciales, como lo fue en el siguiente caso.

Un internauta compartió un video de supuestos ovnis

El pasado 28 de junio, se publicó en la madrugada un clip por parte del usuario @agrimensuraferg, quien al ver tres luces en el cielo en la ciudad de Tijuana, México, no dudó en comenzar a grabar.

En los primeros segundos se pueden ver tres puntos muy luminosos en la lejanía, los cuales afirma son ovnis.

Poco después, y de manera inesperada, el número de luces se duplicó; lo que también llamó la atención es que éstos se mantenían en una alineación horizontal bastante extraña.

Casi al final del material tres de estas iluminaciones desaparecen poco a poco, pero aún así se logran ver algunas en el cielo.

Dicha publicación pronto se viralizó en Twitter y acumuló más de 700 mil vistas y 13 mil me gusta.

Pronto los comentarios generaron un debate sobre si se trataba de ovnis o no, una simple broma o si eran drones que fueron colocados para realizar algunas tomas aéreas.

"¿Por qué siempre graban esto con cámaras super chafas? yo digo que es falso", "¿Y si todo es montado? no me sorprendería", "Yo pensaría que son más bien drones, tienen luces para que uno los pueda manejar en la noche" o "Con es evidencia tan pobre no puedes decir que son ovnis".

Tras su viralización se creó una gran variedad de memes

En medio de la discusión sobre el contenido del video, diversos usuarios se dedicaron a realizar memes burlándose de la idea de que los ovnis llegarían pronto a la Tierra.

Hubieron referencias directas a 'Señales'

Al tratarse de un fenómeno paranormal ligado con la vida extraterrestre, los internautas no tardaron en compartir memes que hacían una referencia a la escena de la cinta 'Señales'.

Ahí, tres de los protagonistas al tener miedo de estos seres, usan gorros de aluminio con la esperanza que éstos no puedan leer sus pensamientos.

Twitter recordó a los mayores "expertos" en estos temas

Esto generó que se nombrara a Mafe Walker, la mujer que semanas atrás aseguró en un programa en vivo de México que hablaba idioma extraterrestre.

Ella fue ligada directamente con la aparición de los presuntos ovnis en el cielo y, como es costumbre, 'Los Simpsons' se hicieron presentes en esta galería de memes.



Mafe Walker no fue la única famosa que salió a la conversación, pues, igual se nombró al ufólogo mexicano Jaime Maussan, quien es un ferviente creyente de la vida espacial.

Se sugirió que él y Walker fueran los que le dieran la bienvenida a los extraterrestres, ya que no había personalidades más adecuadas que ellos dos.

La euforia por las supuestas apariciones se presentó con un pequeño clip, perteneciente a la serie 'Drake y Josh', donde se puede ver a uno de sus personajes correr con pánico.