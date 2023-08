Captan supuesta "falla en la Matrix" en cielo mexicano e internautas no pueden explicar qué pasó

Los supuestos avistamientos de ovnis se han registrado en todo el mundo durante años; sin embargo, en los últimos meses el número de casos creció en América Latina, especialmente en México.

No hace mucho te presentamos el video donde en la ciudad Villahermosa diversos internautas publicaron clips mostrando luces rojas en el cielo, lo cual causó pánico, pero ahora un nuevo video llegó, el cual hace creer que los aliens no son un invento de la ciencia ficción.

Aparece extraña luz blanca en medio de tormenta: aseguran que el video de TikTok muestra actividad alienígena

Al parecer cuando se presenta una tormenta también se captura actividad alienígena, como la que sucedió el pasado 3 de agosto en Puerto Vallarta, de acuerdo al usuario @chatoaguirre7.

El joven que paseaba por un malecón sacó su iPhone 14 para grabar el cielo y al hacerlo inmediatamente cae un rayo al mismo tiempo que aparece una intensa luz blanca.

Por supuesto esto lo perturbó, pues no es nada común ver algo así, lo cual comenzó a levantar varias teorías en TikTok donde el video obtuvo más de 1.4 millones de vistas.



De inmediato, los usuarios comenzaron a señalar que posiblemente era una señal de que el 'Proyecto Blue Beam' estaba por comenzar, que se trataba de un rayo de abducción o simplemente era una "falla en la Matrix".

"¿Cómo que esto pasó en Puerto Vallarta? yo vivo ahí", "Al fin anuncian el inicio del Proyecto Blue Beam", "Ese rayo parece de abducción ¿si o no?", "Se refleja en el suelo también qué miedo", "No los quiero asustar pero vean la película de 'La guerra de los mundos', "Yo viendo esto viviendo en Vallarta💀", "'¿Alguien más pensó en una abducción?", "¿Y si es el Proyecto Blue Beam?" y "Ya en todos lados hay ovnis qué miedo", es la manera en que se expresaron.



Por supuesto las personas escépticas trataron de encontrale un sentido lógico y aseguraron que la luz que se ve a un lado del relámpago se debe simplemente a que su teléfono celular estaba defectuoso.

"Es tu cámara al detectar el rayo. No sean paranoicos", "Un rayo eléctrico natural y un destello de cámara que lindo", "Un rayo, a poco no habías visto uno…", "Un rayo y tu cámara deformó los colores posiblemente", "La gente no sabe cómo funciona una cámara y ya se lo adjudican a teorías conspiratorias...", "Se te fregó la cámara, eso pasó realemente, no son ovnis" o "Es probable que hayas captado un pulso de luz infrarroja, algunos celulares tienen esa capacidad, resultaron ser otros de ellos.



A diferencia de otros videos de supuesta actividad alienígena, aquí no se mencionó si la luz blanca podría ser provocada por un fenómeno natural, lo cual dejó aún más pensativos a los internautas que vieron el video.



¿Tú qué piensas al respecto? Dinos en los comentarios.

Te podría interesar: