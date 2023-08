Captan luces rojas en el cielo mexicano y el video causa pánico: ¿ovnis o fenómeno natural?

Para muchos la afirmación por parte de ex agentes de Estados Unidos sobre la existencia de los aliens y el crecimiento de los "extraños" avistamientos en el cielo, no son una simple coincidencia y resulta que uno más se une a la lista.

Internautas graban en video luces en el cielo y en TikTok se cree que son ovnis

El pasado 8 de agosto TikTok se inundó de videos donde residentes de la ciudad Villahermosa en México vieron algo inexplicable sobre las nubes, es decir una especie de luces rojas.

Como era de esperarse muchos de ellos además de apreciarlas y preguntarse qué eran exactamente, tomaron sus celulares para comenzar a grabarlas y tener evidencia de ellas.

Los clips publicados por diversos internautas comenzaron a generar miedo e incertidumbre en las redes y en los comentarios de los mismos, no tardaron en exponer que probablemente se trate de naves espaciales .

"Yo también lo vi, pensé que estaba loco, qué miedo", "Y si son los aliens que ya vienen a invadirnos?", "El cielo se va a caer por culpa de los extraterrestres", "Salieron varias, desaparecieron y volvían a salir, no sé qué es", "Solo puedo pensar en ovnis", "Estuvo raro no sabía si estaba viendo bien" y "Tal vez es una nave madre extraterrestre ,obviamente nos mienten para no entrar en pánico", es lo que externaron al respecto.



Algunos internautas bromearon con la situación relacionándolo las luces con series animadas o de televisión.

"Es que Vecna ya llegó", "Todas las vibes de 'Stranger Things', "Es que son Goku, Broly y Vegeta peleando, no se asusten", "Es que va a salir Shenlong porque juntaron las esferas de dragón", "Es la señal de que el team infierno va a ganar jaja", "A mi no me engañan es un Celestial, como los que salen en la peli de Marvel 'Eternals", o "Es el Optimus Prime", fueron las reacciones.



Aquellos que simplemente no creen en los aliens comentaron que se trata de un fenómeno natural que es bastante común llamado sprite o espectro rojo, el cual es una descarga eléctrica que se produce encima de las nubes durante intensas tormentas en la parte de la atmósfera y se caracteriza por su intenso color.

De acuerdo al portal Earth Sky, el cual entrevistó al fotógrafo profesional Paul M. Smith, dicho fenómeno natural puede ser visto durante un minuto a toda la noche, pero todo depende de la intensidad de la tormenta.



¿Tú cuál crees que sea la explicación correcta? Dinos en los comentarios.

Te podría interesar: