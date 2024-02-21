Temblor en México arruina una boda en plena ceremonia: ¿fue una señal para que no se casaran?

Video Los papás de estas mujeres lloraron al verlas vestidas de novia: no pudieron contener las lágrimas

Es común que los novios que están a punto de casarse no quieran vivir algún percance durante su boda; no obstante, una pareja tuvo que enfrentarse a un fenómeno natural que terminó causando pánico.

En video, boda en CDMX fue detenida al registrarse un sismo: ¿cómo reaccionaron los novios e invitados?

En Instagram el usuario @caromio2021, publicó un video muy impactante y es que al parecer recientemente asistió a una boda en la Ciudad de México, la cual tuvo que ser detenida porque comenzó a sonar la alerta sísmica.

De acuerdo al material dicha ceremonia se estaba llevando a cabo de manera normal el 17 de febrero en lo que parecía ser una terraza y mientras los novios estaban frente al juez civil para firmar sus papeles de boda fue cuando se encendió la alerta sísmica, la cual anuncia que se presentará un temblor en pocos segundos o minutos.

Si bien cuando esto sucede se recomienda salir de los edificios de forma calmada, tanto los novios como los invitados no pudieron hacerlo debido a que se encontraban en la parte más alta del edificio y en su caso, lo mejor era permanecer donde estaban.

Fue así que cuando el ruido de la alerta sonaba @caromio2021 grabó las reacciones de los novios, quienes estaban sonriendo de manera nerviosa y en cuanto a los asistentes fue un poco diferente, pues mientras algunos estaban con los ojos cerrados y asustados, otros se quedaron lo más quietos posibles esperando el temblor.

Para fortuna de todos el temblor con epicentro al norte de Coyuca de Benítez, en el Estado de Guerrero y de magnitud 5 grados en la escala Richter, no fue percibido en la Ciudad de México y por ello, tampoco se registró un intenso movimiento, permitiendo así que la boda continuara después como se tenía planeada.

Tras la publicación del material se hizo viral con más de 600 mil vistas. En los comentarios las personas externaron que sintieron miedo por aquellos que estuvieron en la ceremonia.

"Qué mala onda ojala todo les haya salido bien, digo ni los conozco, pero que mala onda. Espero que todo este bien", "Qué nervios", "Me muero si me pasa eso a mi", "Si no está en video no me la creo", "De ver esto me asusté también", "Ya estaban en la zona de seguridad del edificio, eso fue ventaja de todos los presentes", "¿Cómo pueden estar tan tranquilos todos?", "Me identifiqué con la señora que cerró los ojos, así le hago yo para no alterarme" y "Qué control de verdad mis respetos. Yo la escucho y me desconozco".

Internautas apuntan que el sismo fue "una señal" para que los novios no se casaran

Otros incluso remarcaron que quizá la alerta sísmica fue una señal de que la pareja no debía casarse e hicieron bromas al respecto.

"La señal de que no se case", "Era parte del casamiento con un nuevo voto de amor", "¿Será una señal divina?", "Señal de que será un matrimonio muy movido", "¿Un mal presagio?", "Eran señales para ver si huía el novio jaja", "Que alguien hable ahora o calle para siempre y pues qué tiembla, lol", "Hagan caso a las señales", "Siento que fue un bien augurio, felicidades" o "Eso es una señal de cielo que no te debes de casar tu matrimonio será peor que un sismo", resultaron ser algunos puntos de vista.

¿Tú cómo hubieras reaccionado ante una situación similar? Dinos en los comentarios.

