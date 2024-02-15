Mujer se prueba su vestido de novia 60 años después y así reaccionó su esposo al verla: conmovió a Internet

Video El amor sí es para siempre y estas parejas de abuelitos lo demuestran

Muchos videos virales de abuelitos cautivan a los internautas por las inesperadas reacciones que tienen ante diversas situaciones, así como pasó en el siguiente caso.

En video, abuelita se prueba su antiguo vestido novia y la reacción de su esposo se viraliza

Aunque se piense que el amor eterno no existe, millones de videos en TikTok demuestran lo contrario a diario, ya que se puede ver a parejas con décadas de casados más unidas que nunca y de hecho, una mujer decidió sorprender a su marido de manera única.

La usuaria de TikTok @alibrookea plasmó en un video conmovedor a su abuela probándose su vestido de novia 6 décadas después de casarse. En dicho material titulado "60 años y él todavía la mira así", se puede ver a la abuelita emocionada caminando con su atuendo de novia hacia la sala, lugar donde se encontraban miembros de su familia, además de su marido.

De inmediato llamó la atención y si bien su esposo que estaba sentado en un sillón no se percató al inicio de lo que llevaba puesto, una vez que levantó la mirada quedó encantado por el aspecto de su esposa, tanto que enseguida sonrió de lado a lado.

Sin importar que hubiera pasado un largo tiempo desde su boda el hombre transmitió su amor y admiración con su mirada y la protagonista de la historia de hecho también se sorprendió porque el vestido aún le quedaba, lo cual provocó que no dejara de admirarlo en diversos ángulos.

El clip concluyó con una foto muy antigua de ambos el día en que se casaron, donde precisamente la mujer usa el mismo vestido y su marido un esmoquin blanco. Además, algo que le dio un toque encantador es que estuvo acompañado de la canción 'It's Been A Long Long Time' de Harry James, la cual es muy popular por ser utilizada para ilustrar momentos llenos de amor.

Usuarios de TikTok halagaron el vestido y el matrimonio de la mujer

El clip que se publicó en 2021 y se está volviendo tendencia tres años después obtuvo hasta ahora 22 millones de vistas y 6 millones de 'me gusta'. En los comentarios, los usuarios de TikTok aseguraron que la escena les pareció de lo más enternecedora, pues desean que en el futuro encuentren a una persona que los siga amando aún cuando lleguen a la tercera edad.

"Cuanto amor en su mirada...eso si es para toda la vida", "Esto es todo lo que deseo en la vida", "Quiero pasar el resto de mis vidas con la persona que me vea así aunque sea viejita", "No supero cómo la mira, es hermoso", "Esa señora está viviendo el sueño","La forma en que se le iluminó la cara cuando la vio. Soy creyente de que el amor puede durar PARA SIEMPRE", "Viva esta pareja enamorada" y "Esto sí es amor para siempre", fueron algunos puntos de vista.



Otros halagaron a la mujer por lo hermosa que lucía con su antiguo vestido y hasta terminaron en lágrimas por ver la interacción entre esta pareja que mantiene un gran amor mutuo.

"Sigue siendo tan bonito hoy en día el vestido y ella también", "No estoy llorando, tú estás llorando", "Ese vestido es precioso y ella también", "No sabía que venía a llorar con este vestido", "No puedo con lo bonito del vestido y cómo lo luce", "Parece toda una princesa", "Estoy llorando muy temprano, no es justo", "Me dieron ganas de llorar" y "Disculpe ¿¿¿¿60 años???? Eso es tan hermoso", resultaron ser los más destacados.



A petición de los internautas en un segundo video se publicaron más fotos de cómo era la pareja décadas atrás y su apariencia hoy en día, el cual también tuvo mucha popularidad.



¿Ya habías visto este video viral? Dinos en los comentarios.

