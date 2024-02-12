Novia organiza boda de lujo y cobra más de mil dólares a sus invitados para entrar: se negaron y ella enfureció

Video La mujer que destruyó su casa con tal de no dejársela a su suegro que la desalojó: "A mí me ha costado"

Cancelar una boda no es una decisión fácil y si bien algunas personas lo hacen tras descubrir una infidelidad, resulta que una mujer lo hizo porque los invitados no accedieron a una condición muy peculiar, te explicamos.

Novia pide dinero a invitados y cancela su boda porque nadie quiso darle mil 200 dólares: historia se hace viral

Fue en Facebook donde una mujer llamada Susan decidió exponer lo molesta que estaba debido a que aseguró que su familia y amigos fueron los causantes de que no se llevara a cabo su boda de ensueño. De acuerdo su post, la exnovia tuvo que cancelar todo cuatro días antes y romper con su prometido por culpa de los invitados, quienes se negaron a pagar una cuota de mil 200 dólares para asistir a la boda.

'Desafortunadamente, mi prometido y yo hemos roto debido a algunos problemas recientes e irreparables. Hemos decidido poner fin a nuestra relación y no seguir adelante con ningún procedimiento futuro. Habíamos sacrificado mucho y sólo le habíamos pedido a cada invitado unos 1.500 dólares. Hablamos con algunas personas que incluso nos prometieron más para hacer realidad nuestro sueño", fue parte de su declaración.



Lo más impactante de todo es que Susan no se contuvo para explicar que ese dinero que pidió por persona sería el que terminaría pagando la boda, la cual costó en total alrededor de 60 mil dólares canadienses, es decir alrededor de 44 mil dólares americanos.

Todo esto demostró que la boda tenía muchos lujos, pero que la novia no quería terminar pagando, por ello se les pidió a sus invitados esta "ayuda" que terminó siendo obligatoria.

“Así que nuestra solicitud de 1.500 dólares para todos los demás invitados no fue nada fuera de lo común. Lo dejamos claro. Si no pudiste contribuir, no fuiste invitado a nuestra boda exclusiva. Es una fiesta única. Dado que nuestro amor era como un cuento de hadas, queríamos una boda extravagante...Sólo necesitábamos un pequeño empujón. La boda de nuestros sueños ascendió a 60.000 dólares... Todo lo que pedimos fue un poco de ayuda de nuestros amigos y familiares para hacerlo realidad".



La joven explicó que solo 8 invitados fueron los que confirmaron su asistencia al aceptar pagar los mil 200, lo cual la puso "furiosa" porque no pudo cubrir los gastos del festejo y además la familia de su expareja se negó a ayudarlos económicamente.

Susan reveló que a su consideración el dinero no era un pedido imposible de realizar para sus invitados y de hecho, habían personas que pedían "cosas peores", por lo cual no hubo excusa para negarse.

La historia se hizo viral de inmediato y los internautas no tardaron en atacar a la joven, pues opinaron que su pedido cruzó un enorme límite con sus invitados, pues les pidió que cubrieran los gastos de su boda, lo cual obviamente no iba a pasar.

"¿Cómo se le ocurre que los invitados paguen? está mal de la cabeza", "Cuando haces gastos innecesarios y le pides a los demás que las paguen por ti", "No tienen vergüenza", Yo también hubiera dicho que no", "Gastaron y no tenían dinero, se les hizo fácil cobrar a invitados, pero recibieron una lección del karma", "Si no tienes dinero para hacer la boda de tu sueños, pues no la hagas", "Y todavía se enoja, lol es el colmo" y "Ni derecho tiene de enojarse la verdad", es lo que explicaron.

La pareja de la novia sugirió que se casaran en Las Vegas y ella se "rió en su casa"

Por si fuera poco, la joven indignada afirmó que su novio le sugirió casarse en Las Vegas y rechazó inmediatamente la propuesta porque no quería una "boda barata".

"Me reí en su cara, pero hablaba muy en serio. Quería esas bodas baratas, sucias, como las de Las Vegas. Quiero decir ¿QUÉ carajo? ¿Estaba loco?. ¿Soy un maldito pedazo de basura, una prostituta? ¿Se supone que me debe gustar la idea de casarme en el corazón de jugadores turbios, alcohólicos y la falacia de hacerse rico rápidamente? De repente, mi cuerpo comenzó a temblar cuando entré en un ataque de pánico.".



Terminó diciendo que se sintió apuñalada y engañada por todos, y que desaparecería por dos meses para viajar ahora que estaba soltera.

Esta historia se hizo conocida en 2018, pero gracias a redes se volvió de nuevo tendencia en pleno 2024.

¿Tú que piensas acerca de esto? Dinos en los comentarios.