Novio descubre que lo tenían bloqueado de Instagram en pleno día de su boda: así reaccionó a la noticia

Las bodas pueden ser tema de crítica en las redes sociales por la mala actitud del novio o la novia, la cual queda inmortalizada en algún clip, pero en el siguiente caso un joven se enteró de un "pequeño secreto" que escondía su esposa y reaccionó de manera inesperada.

En video, novio fue bloqueado en Instagram por su esposa y se entera en plena: se hace viral en TikTok

PUBLICIDAD

La usuaria de TikTok @ingridosirisglez publicó el pasado 29 de diciembre que se había casado y ese mismo día hizo su fiesta para celebrar junto a los invitados. En medio de la fiesta todos parecían tener un buen momento, pero al parecer el esposo de la joven se percató de algo insólito: ella lo tenía bloqueado de sus redes sociales, específicamente Instagram.

De acuerdo al material que estaba acompañado con el texto "Cuando ya están casados, pero el novio bien bloqueado de Insta", esto ocurrió cuando el novio estaba buscando el usuario de su esposa dentro de sus amigos en la red social, pero no apareció.

Fue entonces que decidió buscarse a sí misma con su cuenta en el perfil de su esposo, pero no obtuvo éxito, lo cual la dejó confundida. Con el fin de hallar respuestas a dicha incógnita, a la joven se le ocurrió buscarlo en su lista de personas bloqueadas, ya que estos son incapaces de encontrar al usuario que desean si están en ella.

Poco después de desplegarla, la chica encontró con sorpresa que en efecto, tuvo a su esposo bloqueado en la red social por un tiempo e inmediatamente lo eliminó del registro.



De acuerdo a la descripción del clip olvidó que había bloqueado a su esposo y esto en lugar de generar molestia, hizo que ambos tuvieran un ataque de risa en su fiesta.

"Ninguna relación es perfecta y menos la de nosotros. En algún momento, alguna pelea lo bloquee y ni nos acordábamos. Y NIMODOOOOO PD 1: Mi esposo no usa casi Insta. PD 2: Nos dio mucha risa ese día".

Muchas mujeres admitieron que también bloquearon a sus parejas de redes sociales

Poco después de que compartieron su historia en TikTok se hizo viral alcanzando más de 2 millones de vistas y alrededor de 140 mil 'me gusta'. Dentro de los comentarios, especialmente usuarias, explicaron que encontraron divertida su vivencia, pues también tienen bloqueadas a sus parejas o en algún momento olvidaron desbloquearlos por algún enojo.

"Yo cada que me hacía enojar lo bloqueaba de todos lados, hasta que una vez me duró mi enojo y no lo volví a desbloquear jaja, "Sí soy, me enojé y lo eliminé de todas mis redes sociales", "Nosotros seremos papás y también nos tenemos bloqueados en redes, hace unos días recién nos tenemos en Instagram", "Jaja lo tengo bloqueado de todas las redes, pero de WhatsApp no", "Cada que me peleo con él lo bloqueo y ya cuando estamos en bien el me dice ya desbloqueame jaja", "Pensé que solo era yo", "Lo bloqueo de todo y luego lo vuelvo a agregar" o "Yo lo bloqueaba de todo, luego me olvidaba, pero eso fue al principio ahora ya no lo hago".



No obstante, hubieron personas que se dedicaron a criticar a la chica, pues alegaron que quizá tenía bloqueado a su esposo porque le era infiel y no quería que se enterera de lo que hacía o con quien estaba.

PUBLICIDAD

Ante estas acusaciones, la pareja hizo un segundo video donde confirmó que las opiniones negativas no les importaban y estaban tranquilos con su relación.



¿Tú que pensarías si te percatas que tu pareja te tiene bloqueado de alguna red social? Dinos en los comentarios.